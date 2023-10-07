'Лежал на полу и плакал'. Вскрылись ранее неизвестные факты о бое Кличко – Фьюри

Отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри, рассказал, что его сын перед поединком с украинцем Владимиром Кличко столкнулся с большими проблемами. Джон Фьюри признался, что Тайсон вышел на бой "психически нездоровым" и победил "в худший момент своей жизни".

Фьюри-старший вспомнил, что накануне встречи с украинцем, букмекеры принимали ставки на победу сына с коэффициентом 100 к 1.

"Я пришел в спортзал на спарринг, а он лежал на полу и плакал. Я подумал: "Что, черт возьми, здесь происходит?" И я сказал: "Ты не можешь драться. Забудь обо всем этом". Он ответил: "Я работал боксером всю свою жизнь, чтобы достичь этого момента, я претендент номер один. Я больше никогда не получу эту возможность. Независимо от того, что я чувствую, я буду драться и побью его". Мы взяли это и вышли с этим в ринг. Остальное уже история", - сказал Фьюри-старший в интервью DAZN.

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Напомним, что бой между Владимиром и Тайсоном состоялся в ноябре 2015 года. Тогда еще чемпион мира по версиям WBA/WBO/IBF/IBO потерпел сенсационное поражение. Бой на стадионе Esprit Arena в Дюссельдорфе завершился поражением украинского супертяжа по очкам - 112:115, 112:115, 111:116.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 сентября 2023-го Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) подписал контракт на поединок против другого украинского чемпиона - обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО). СМИ выяснили, что бой пройдет перед Новым годом или в январе.

Недавно свой прогноз на суперфайт года озвучил легендарный Майк Тайсон. Железный Майк также придерживается мысли, что Фьюри одолеет Усика.

Промоутер Фьюри Боб Арум заявил, что его подопечный за битву с украинцем получит 9-значную сумму.

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