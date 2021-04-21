Красюк сообщил о проблемах Усика после слов про Крым и фото с московскими священниками

Генеральный директор К2 Promotions Александр Красюк считает, что после слов Александра Усика о "Божем Крыме" и совместных снимков с московскими священниками у боксера появилось огромное число ненавистников.

По мнению Красюка, свою позицию Усику перед тем как озвучивать, необходимо было тщательно продумать, оценив последствия тех или иных действий.

"Мысль, которая сформировалась у хейтеров про Усика – она не соответствует действительности. Но есть ли это проблемой? Да, есть. Так выглядит неквалифицированная, публичная, информационная кампания и она дает именно такие результаты. Она не продуманная, спонтанная. Когда эта кампания начинала формироваться, Усик еще не был той величиной, какой есть сейчас. Про это стоило бы подумать. но это такая специфика спорта. Выдающимися спортсменами не становятся выдающиеся философы. Тут все наоборот и в прошлом это изменить нельзя - это можно изменить лишь в будущем", – отметил промоутер в эфире Youtube-канала "СпортАрена".

Красюк считает, что Усик задает тренд, но в том, что у него есть хейтеры, он виноват сам.

"Из-за своей непродуманной и недальновидной PR-политики. Есть ли он на самом деле таким, каким его воспринимают хейтеры? Далеко нет. То что у него на сердце, внутри - знают лишь близкие люди. А то, что остальные составляют о нем такое впечатление, они его формируют на основе тех медийных сообщений, которые появляются в сети или новостях", – подытожил промоутер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в эфире одного из украинских телеканалов Александр Усик поддержал Украинскую православную церковь Московского патриархата, пообещав встать на сторону монахов Киево-Печерской лавры, если радикалы предпримут попытку ее захвата. Скандальное заявление вызвало бурную реакцию в социальных сетях.