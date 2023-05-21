Когда услышал, что проиграл. Выражение лица Ломаченко сразу после боя попало на видео

Бывший владелец титулов в трех дивизионах Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) был шокирован, узнав, что проиграл обладателю поясов WBO, WBC, IBF, WBA в легком весе Девина Хэйни и не стал абсолютным чемпионом. В тот момент, когда судья информатор назвал победителем американца, Лома едва сдержал слезы.

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Режисер смог словить тот момент, когда Ломаченко начинает нервно улыбаться, оглядываясь по сторонам.

Позже на пресс-конференции Василий уже дал волю эмоциям, расплакавшись перед всеми. Украинские поклонники бокса отказались сочувствовать своему соотечественнику, вспомнив все его поступки, которые он совершал до этого.

Как сообщал OBOZREVATEL, время во время флеш-интервью в ринге Василий не стал упоминать Украину, отказавшись благодарить свою родину.

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