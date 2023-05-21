"Карма в действии" и "Тяжело быть предателем". Украинцы отреагировали на слезы Ломаченко после поражения от Хэйни

Украинские поклонники бокса отказались сочувствовать экс-чемпиону мира в трех дивизионах Василию Ломаченко (17-3, 11 КО) после его поражения от обладателя титулов WBO, WBC, IBF, WBA в легком весе Девина Хэйни (30-0, 15 КО). Не став абсолютным чемпионом мира и проиграв бой, Лома не смог сдержать эмоций и разрыдался.

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Фанаты не проявили никакого сочувствия своем соотечественнику, вспомнив все его поступки, которые он совершал до этого.

"Он никогда ничего не поймет, но надеюсь почувствует как от него отвернулись все, кто его поддерживал и кого он презирал. За все нужно платить", "Карма в действии", "Тяжело быть предателем, целовать в задницу московского попа -- осознание этого только начинает доходить до тех извилин которые еще не добиты", - пишут юзеры.

Пользователи напоминают Василию, что всю ту боль, что он испытал после поражения, испытывает сейчас Украина.

"Украину не поддерживает, даже не понимаешь откуда он, потому что флаг Украины не берет, уважает ка*апскую церковь, никогда не называет вещи своими именами, скользкий. Он потерял всех, кто его уважал и любил", – не сдерживают эмоций комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, время во время флеш-интервью в ринге Василий не стал упоминать Украину, отказавшись благодарить свою родину.

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