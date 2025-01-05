'Катю не лупят в голову каждый год'. Совместное фото Усика с женой завирусилось в соцсетях

Совместная фотография чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (23-0, 14 КО) и его жены Екатерины обрела вторую жизнь в соцсетях. Пользователь обратил внимание на комментарии под снимком, после чего кадр начал набирать бешеную популярность, собирая тысячи просмотров.

Видео дня

Под снимком, на котором чета Усиков запечатлена после боя с Фьюри, юзеры устроили настоящий батл из остроумных высказываний.

"Саша стареет, а Катя только хорошеет. Настоящий мужчина", – заметил один подписчик, на что другой возразил "Катю не лупят в голову каждый год".

Стоит отметить, что многие любители бокс поддержали мнение о том, что супруга боксера выглядит великолепно, особенно с учетом того, что родила уже четверых детей.

Напомним, что все три судьи боя Усик – Фьюри 2 отдали победу украинскому боксеру со счетом 116-112.

Спустя два дня после поединка украинский боксер опубликовал первые фото вне арены в Эр-Рияде. Усик решил напомнить о своем прозвище – Кот. На снимках можно увидеть Александра с синяками на лице, которые остались после мощных ударов соперника, и кота, созданного из разных деталей по принципу конструктора.

Отметим, что Екатерина Усик привлекла внимание зрителей своей поддержкой во время второго боя с Фьюри. Жена украинского чемпиона находилась в первых рядах и активно переживала за супруга, аплодируя и подбадривая его.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!