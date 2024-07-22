'Категорически не приветствуем': российский боксер высказался о победе Усика над Фьюри, осудив украинца за поддержку страны

Российский боксер Евгений Тищенко (12-1, 7 КО) назвал исторической победу Александра Усика (22-0, 14 КО) над Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) в поединке 18 мая. Олимпийский чемпион Рио-2016 отметил, что результат боя стал для него полной неожиданность, ведь представитель страны-агрессорки даже сделал ставку на успех британца.

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Об этом Тищенко заявил в интервью пропагандистскому изданию "Советский спорт". При этом 33-летний боксер нелепо поставил в вину Усику его проукраинскую позицию в отношении агрессии российского террористического государства, начавшего в феврале 2022 года немотивированную и преступную войну против нашей страны.

"Да, смотрел бой. Исход удивительный, я на Фьюри ставил, даже деньги ставил, честно признаюсь. Но я должен признать: Усик все-таки вошел в историю как великий спортсмен, как ни крути, несмотря на все политические высказывания, которые мы категорически не приветствуем. Он абсолютный чемпион в двух весовых категориях, это история. Он достоин уважения как спортсмен", – сказал Тищенко.

Напомним, что Фьюри и Усик 21 декабря проведут реванш. Уже известны фантастические призовые за второй поединок боксеров. Несколько недель назад наш соотечественник отказался от пояса Международной федерации бокса (IBF) и лишился звания абсолютного чемпиона мира.

Позже стало известно, что IBF не оставила выбора Усику. Эта ситуация возмутила главу Абсолютного бойцовского чемпионата (IBF) Дану Уайта.

Также Александр огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Усик назвал самый сложный момент боя с британцем. Также наш боксер откровенно высказался о своем сопернике.

Как сообщал OBOZ.UA, тренер Сергей Лапин рассказал, чего ждет от реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри. Сам боксер вернулся в Украину и получил подарок от ВСУ.

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