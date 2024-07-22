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"Категорически не приветствуем": российский боксер высказался о победе Усика над Фьюри, осудив украинца за поддержку страны

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
1,8 т.
'Категорически не приветствуем': российский боксер высказался о победе Усика над Фьюри, осудив украинца за поддержку страны

Российский боксер Евгений Тищенко (12-1, 7 КО) назвал исторической победу Александра Усика (22-0, 14 КО) над Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) в поединке 18 мая. Олимпийский чемпион Рио-2016 отметил, что результат боя стал для него полной неожиданность, ведь представитель страны-агрессорки даже сделал ставку на успех британца.

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Об этом Тищенко заявил в интервью пропагандистскому изданию "Советский спорт". При этом 33-летний боксер нелепо поставил в вину Усику его проукраинскую позицию в отношении агрессии российского террористического государства, начавшего в феврале 2022 года немотивированную и преступную войну против нашей страны.

"Категорически не приветствуем": российский боксер высказался о победе Усика над Фьюри, осудив украинца за поддержку страны
"Категорически не приветствуем": российский боксер высказался о победе Усика над Фьюри, осудив украинца за поддержку страны

"Да, смотрел бой. Исход удивительный, я на Фьюри ставил, даже деньги ставил, честно признаюсь. Но я должен признать: Усик все-таки вошел в историю как великий спортсмен, как ни крути, несмотря на все политические высказывания, которые мы категорически не приветствуем. Он абсолютный чемпион в двух весовых категориях, это история. Он достоин уважения как спортсмен", – сказал Тищенко.

"Категорически не приветствуем": российский боксер высказался о победе Усика над Фьюри, осудив украинца за поддержку страны

Напомним, что Фьюри и Усик 21 декабря проведут реванш. Уже известны фантастические призовые за второй поединок боксеров. Несколько недель назад наш соотечественник отказался от пояса Международной федерации бокса (IBF) и лишился звания абсолютного чемпиона мира.

Позже стало известно, что IBF не оставила выбора Усику. Эта ситуация возмутила главу Абсолютного бойцовского чемпионата (IBF) Дану Уайта.

"Категорически не приветствуем": российский боксер высказался о победе Усика над Фьюри, осудив украинца за поддержку страны
"Категорически не приветствуем": российский боксер высказался о победе Усика над Фьюри, осудив украинца за поддержку страны

Также Александр огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Усик назвал самый сложный момент боя с британцем. Также наш боксер откровенно высказался о своем сопернике.

"Категорически не приветствуем": российский боксер высказался о победе Усика над Фьюри, осудив украинца за поддержку страны
"Категорически не приветствуем": российский боксер высказался о победе Усика над Фьюри, осудив украинца за поддержку страны

Как сообщал OBOZ.UA, тренер Сергей Лапин рассказал, чего ждет от реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри. Сам боксер вернулся в Украину и получил подарок от ВСУ.

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