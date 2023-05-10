'Как, бл*, его зовут?' Усика 'унизили' во время обсуждения боксера, гнобившего Ломаченко

Знаменитый видеоблогер и боксер Джейк Пол не смог вспомнить фамилию абсолютного чемпиона в тяжелом весе Александра Усика во время интервью американским СМИ. В общении с журналистами из FightHype.com, Пол поделился своими мыслями о бое между Райаном Гарсией и Джервонтом Дэвисом.

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23 апреля Гарсия (23-1, 19 KO) потерпел первое поражение в карьере. Встреча на ринге T-Mobile Arena в Лас-Вегасе против соотечественника Джервонты Дэвиса (29-0, 27 KO) завершился досрочно.

Пол считает, что сам факт того, что Гарсия договорился о поединке с чемпионом WBA Regular в легком весе уже является победой. По словам блогера, Райан сделал то, на что не находят в себе смелости сделать многие бойцы - поставить все на кон и устроить большой бой. После этого Джек Пол начал обсуждать супертяжелый дивизион, упомянув самую ожидаемую боксерскую битву современности.

"Почему мы до сих пор не увидели бой Фьюри – Джошуа. Есть много огромных поединков – например, Фьюри против…. Как, бл*, его зовут? Против Усика. Спенс против Кроуфорда. Список можно продолжать. Эти бои не удается организовать", - заявил блогер-боксер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее отец и тренер Райана Гарсии заявил, что не верит в успех 35-летнего Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) в поединке против обладателя титулов WBC, WBA, IBF и WBO Девина Хэйни (29-0, 15 КО).

Сам Гарсия в одном з интервью загнобил Ломаченко, признавшись что абсолютно не верит в его успех в бою с Хэйни.

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