Из Ломаченко выбили дурь, – легендарный экс-чемпион мира

Бывший чемпион мира в средней и полутяжелой весовых категориях Бернард Хопкинс был шокирован поражением Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) от Теофима Лопеса (16-0, 12 КО).

55-летний Хопкинс признался, что был большим фаном Ломаченко и победа Лопеса стала очень удивительной. По словам легендарного американца, Теофимо легко расправился с украинцем и на данный момент является непобедимый в легкой весовой категории.

"Лопес выбил дурь из Ломаченко, и посмотрите, как он это сделал. Лопес может неожиданно оступиться и проиграть из-за каких-то проблем, не связанных со спортом, но в данное время, если брать во внимание исключительно его бокса и его навыков, то не стоит даже мечтать о победе кого-либо другого", – сказал Хопкинс в интервью ютуб-каналу Little Giant Boxing.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель аналитического портала CompuBox Дэн Каноббио заявил, что Лома выглядит глупо, рассказывая о предвзятости судей и неправильных подсчетах его ударов в поединке против Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО).