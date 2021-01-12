Із Ломаченка вибили дур, – легендарний ексчемпіон світу

Колишній чемпіон світу в середній і напівважкій вагових категоріях Бернард Хопкінс був шокований поразкою Василя Ломаченка (14-2, 10 КО) від Теофіма Лопеса (16-0, 12 КО).

55-річний Хопкінс зізнався, що був великим фаном Ломаченка, і перемога Лопеса стала дуже дивною. За словами легендарного американця, Теофімо легко розправився з українцем, і наразі є непереможним у легкій ваговій категорії.

"Лопес вибив дур із Ломаченка, і подивіться, як він це зробив. Лопес може несподівано оступитися і програти через якiсь проблеми, не пов'язанi зі спортом, але наразi, якщо брати до уваги суто його бокс і його навички, то не варто навіть мріяти про перемогу будь-кого іншого", – сказав Хопкінс в інтерв'ю ютуб-каналу Little Giant Boxing.

Як повідомляв OBOZREVATEL, представник аналітичного порталу CompuBox Ден Каноббіо заявив, що Лома має безглуздий вигляд, розповідаючи про упередженість суддів і неправильнi підрахунки його ударів у поєдинку проти Теофімо Лопеса (16-0, 12 КО).