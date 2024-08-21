'Исполняет всякую дичь': российский боксер выступил с критикой боя Усика и Фьюри

Российский супертяж Сергей Кузьмин (19-2, 14 КО) обвинил Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) в несерьезном отношении к бою с Александром Усиком (22-0, 14 КО), что и привело к поражению британца. По словам 37-летнего боксера, у Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера, не так много шансов и в реванше.

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Об этом Кузьмин заявил в интервью порталу Vprognoze.ru. Россиянин добавил, что все претензии Фьюри к судейским запискам первого боя с Усиком выглядят смешно и необоснованно, а их целью является повышение интереса к реваншу боксеров в конце нынешнего года.

"Ход боя может измениться при одном условии, если Фьюри выйдет не дурочку валять, а нормально и собранно, целенаправленно отбоксировать. У него есть шансы, но небольшие, с учетом того, что Александр выступил блестяще. Претензии Фьюри к судейству основаны только на желании подогреть внимание к реваншу. В целом же вердикт судей был логичен. Если бы Фьюри не кривлялся, он бы достойно выступил, но в силу своей психологической нестабильности он исполняет в ринге всякую дичь. Он впустую потратил много сил и эмоций вместо того, чтобы сконцентрировано работать над защитой и атакой", – сказал Кузьмин.

Напомним, что в первом поединке Усик победил Фьюри раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Через месяц после боя украинец был вынужден отказаться от пояса Международной федерации бокса (IBF), за который 21 сентября Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) и Даниель Дюбуа (21-2, 20 КО).

Позже стало известно, что IBF не оставила выбора Усику. Эта ситуация возмутила главу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дану Уайта. Сам украинец впервые прокомментировал свое решение. Фьюри и Усик проведут реванш 21 декабря. Уже известны фантастические призовые за второй поединок боксеров.

Наш соотечественник поделился ожиданиями от второго боя с Тайсоном и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя с Фьюри 18 мая. Кроме того, Александр прокомментировал травму, которую получил в поединке.

Украинец огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Усик назвал самый сложный момент боя с британцем. Также наш боксер откровенно высказался о своем сопернике.

Как сообщал OBOZ.UA, тренер Сергей Лапин рассказал, чего ждет от реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри. Сам боксер вернулся в Украину и получил подарок от ВСУ.

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