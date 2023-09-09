'Играл роль'. Тренер рассказал, что на самом деле произошло в бою Усик - Дюбуа

Ксавье Миллер – известный американский тренер, работавший с британским супертяжем Диллианом Уайтом и экс-претендентом из Британии Дереком Чисорой, прокомментировал скандальную ситуацию в поединке чемпиона мира по версиям IBF/WBO/WBA в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО) против Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО). В 5-м раунде рефери не засчитал удар британца между ног Усику, дав украинцу 5 минут чтобы восстановится.

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По мнению Миллера это точно был легальный удар и тут нет сомнений в его законности, однако ключевым в этом моменте стал опыт Александра.

"Он знал, что делать в то время, чтобы получить отдых, который ему был необходим. Люди из бокса знают, что происходит, когда тебя бьют ниже пояса или когда тебя бьют законным ударом по корпусу. Это забирает у тебя дыхание. Мы это знаем. И он играл эту роль. Он сыграл эту роль очень-очень хорошо", – приводит Vringe перевод интервью Миллера для Youtube-канала Seconds Out.

Американский специалист полагает, что украинцу ничего другого не оставалось.

"Ему нужно было дополнительное время. Он понял, что он на канвасе, и он там и остался — дайте мне сыграть, как будто это был удар ниже пояса. Он получил необходимое время для восстановления и вернулся. Восстановился и пошел останавливать Дюбуа", – подытожил Миллер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилось видеодоказательство, что Дюбуа специально ударил Усика ниже пояса.

Позже катмен и тренер Расс Анбер, работавший в свое время с Александром Усиком, пришел в студию Sky Sports где по полочкам разложил этот эпизод в бою украинца, приведя неоспоримые факты подлости.

Напомним, что бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову. Всего же Даниэль пропустил от украинца 88 ударов по корпусу и в голову.

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