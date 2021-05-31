Где смотреть онлайн Мейвезер – Логан Пол: расписание трансляций боя

Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) в субботу, 6 июня, проведет выставочный поединок против американского блогера и актера Логана Пола (0-1). 44-летний экс-чемпион в пяти весовых категориях впервые выйдет на ринг с 31 декабря 2018 года, когда в показательном шоу победил японца Тенсина Насукаву.

Мейвезер и Пол запланировали провести восемь раундов. Поединок состоится на арене Hard Rock Stadium в Майами. На шоу смогут присутствовать зрители, а цена билетов начинается от 50 долларов.

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Прямую трансляцию из США проведет российский телеканала РЕН ТВ. Ориентировочное начало боя – в 7:00 утра воскресенья, 7 июня, по киевскому времени.

Отметим, что Логан Пол является популярным блогером и актером. На него подписаны 23 миллиона человек в YouTube, почти 20 миллионов в Instagram и более 12 млн в Tik Tok. Он занимался боксом на любительском уровне, а в ноябре 2019 года провел профессиональный бой с другим известным блогером KSI. Судьи зафиксировали поражение Логана раздельным решением.

Флойд Мейвезер свой последний поединок на профессиональном ринге провел в августе 2017 года. Американец техническим нокаутом в 10 раунде победил ирландскую звезду Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора МакГрегора.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне боя с Логаном Полом Флойд Мейвезер во время пресс-конференции подрался с его братом Джейком.