Где смотреть бой Хижняка в финале Олимпиады-2020: расписание трансляций

Украинский боксер среднего веса Александр Хижняк в субботу, 7 августа, проведет финальный поединок на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Наш соотечественник в битве за "золото" сразится с представителем Бразилии Хебертом Соузой.

Увидеть важнейший поединок для самого Хижняка и всей олимпийской сборной Украины можно будет в прямой трансляции на канале UA:Перший. Начало – в 8:45 по киевскому времени.

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Кроме того, следить за боем можно будет на интернет-платформе "Суспильне" и благодаря видеосервису Megogo. Также эфир из Токио проведет российский вещатель "Матч ТВ".

Отметим, что наш соотечественник считается очевидным фаворитом предстоящего финала. Ставки на то, что именно Хижняк завоюет олимпийское "золото", принимаются с коэффициентом 1,22. Показатели на успех Соузы достигают уровня 3,85.

Соуза – бронзовый призер ЧМ-2019, серебряный призер панамериканских игр 2019 года. В 1/2 финала в Токио бразильский боксер раздельным решением победил представителя ОКР Глеба Бакши – 4:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, по итогам 14 соревновательных дней Олимпийских игр в Токио Украина завоевала 14 медалей, 10 из которых – бронзовые. Единственное пока "золото" нашей сборной принес борец греко-римского стиля Жан Беленюк.