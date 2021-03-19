Где смотреть Бетербиев – Дайнес: расписание трансляций чемпионского боя

Российский боксер полутяжелого веса Артур Бетербиев (15-0, 15 КО) в субботу, 20 марта, проведет защиту двух чемпионских поясов.

В Москве 36-летний боец в поединке против немца Адама Дайнеса (19-1-1, 10 KO) выставит на кон титулы сильнейшего по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной федерации бокса (IBF).

Увидеть чемпионский бой можно будет в эфире телеканалов "Матч ТВ" и "Матч! Боец". Выход боксеров на ринг запланирован на 20:00 по киевскому времени (21:00 – по московскому).

Напомним, что в октябре 2019 года Бетербиев нокаутировал украинца Александра Гвоздика в 10-м раунде и стал объединенным чемпионом мира. После боя харьковчанин сенсационно объявил о завершении карьеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, британский промоутер Эдди Хирн заявил о желании провести бой Александр Усик – Джо Джойс в Киеве.