Фьюри: Поветкин выглядел на 110 лет. Он едва держался на ногах

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) поздравил Диллиана Уайта с тем, что тот в реванше отомстил за поражение Александру Поветкину, но отметил, что россиянин "выглядел на 110 лет".

Фьюри, у которого была давняя вражду с бывшим партнером по тренировкам Уайтом, похвалил своего соперника, но раскритиковал 41-летнего Поветкина, который в начале года переболел коронавирусом.

"Я смотрел этот бой. Я думаю, что он хорошо справился со своей задачей, и отомстил за поражение в первой встречи. Но честно говоря, Повектин выглядел на 110 лет, он смотрелся так, словно уже закончил карьеру. Он едва держался на ногах. Но все же они Уайт отправил Витязя в нокаут, так что все по-честному. Я здесь не для того, чтобы оценивать чьи-то выступления. Я не критиковал его, когда он упал в нокаут от Поветкина в первом бою, не собираюсь хвалить его и сейчас, когда он победил. Так что все честно", – сказал Фьюри в интервью Behind The Gloves, текст которого приводит The Sun.

32-летний Фьюри сейчас находится в Америке, чтобы поддержать своего близкого друга Билли Джо Сондерса, который 8 мая сразится с 30-летним Канело Альваресом.

Кроме того чемпион WBC, победивший 35-летнего Деонтея Уайлдера в феврале 2020 года, также готовится к встрече с 31-летним Энтони Джошуа.