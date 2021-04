Ф'юрі: Повєткін виглядав на 110 років. Він ледве тримався на ногах

Чемпіон WBC у важкій вазі Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) привітав Ділліана Вайта з тим, що той в реванші помстився за поразку Олександру Повєткіну, але зазначив, що росіянин "виглядав на 110 років".

Ф'юрі, у якого була давня ворожнечу з колишнім партнером по тренуваннях Вайтом, похвалив свого суперника, але розкритикував 41-річного Повєткіна, який на початку року перехворів на коронавірус.

"Я дивився цей бій. Я думаю, що він добре впорався зі своїм завданням, і помстився за поразку в першій зустрічі. Але чесно кажучи, Повектін виглядав на 110 років, він виглядав так, немов уже закінчив кар'єру. Він ледве тримався на ногах. але все ж вони Вайт відправив Вiтязя в нокаут, так що все по-чесному. Я тут не для того, щоб оцінювати чиїсь виступи. Я не критикував його, коли він впав в нокаут від Повєткіна в першому бою, не збираюся хвалити його і зараз, коли він переміг. Так що все чесно", – сказав Ф'юрі в інтерв'ю Behind The Gloves, текст якого наводить The Sun.

32-річний Ф'юрі зараз знаходиться в Америці, щоб підтримати свого близького друга Біллі Джо Сондерса, який 8 травня битиметься з 30-річним Канело Альваресом.

Крім того чемпіон WBC, який переміг 35-річного Деонтея Вайлдера в лютому 2020 року, також готується до зустрічі з 31-річним Ентоні Джошуа.