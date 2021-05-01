Фьюри показал, что сделает с Джошуа в ринге. Видео

Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) сделал Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) предупреждение, продемонстрировав свои блестящие навыки на тренировках.

В своем последнем видео в Instagram, Цыганский король попросил своих 4,1 миллиона подписчиков представить лицо Джошуа, когда он будет наносить серию жестоких прямых ударов с правой руки.

Клип, в котором Тайсон в спарринге семь раз подряд пробивает по своему тренеру, Фьюри подписал следующим образом:

"Практика ведет к совершенству. Представьте себе лицо Джошуа, которое я размажу этим шикарным джебом"

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что поединок между его клиентом и Тайсоном состоится в Саудовской Аравии 24 июля, а в конце 2021 года боксеры проведут матч-реванш стоимостью в 500 миллионов фунтов стерлингов.

Кроме того, недавно Фьюри поразил тренировкой перед боем с Джошуа, выложив видео странного упражнения.