Фьюри о поединке Усик – Джойс: это будет неравный бой

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри считает, что у украинца Александра Усика мало шансов на победу в поединке за временный титул WBO против Джо Джойса.

В интервью на YouTube-канале Behind the Gloves "Цыганский король" напомнил о том, что наш соотечественник столкнулся с проблемами в боях против Чазза Уизерспуна и Дерека Чисоры, которые уступали Джойсу в антропометрии и навыках. Также он отметил, что Александр не сможет убегать от соперника на протяжении всех 12 раундов.

"Все просто, бой выиграет Джойс. Усик был хорош в крузервейте, но в обоих поединках против супертяжей он столкнулся с проблемами. Думаю, что Джо его переедет. Они будут драться не 3, а 12 раундов по три минуты. Когда у тебя есть столько времени, ты не заработаешь очки, если будешь бегать от соперника. Усик не мог сдержать Дерека Чисору, рост которого составляет 186 см, а вес – 108 кг. Как тогда он собирается справляться с огромным Джойсом (205 см и 127 кг)? Это будет неравный бой", – поделился своим мнением Фьюри.

Напомним, что победитель поединка Усик – Джойс должен встретиться с победителем противостояния "Цыганского короля" и Энтони Джошуа за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее отец Фьюри заявил, что бой украинца против Джо за временный пояс WBO будет самым ужасным, который когда-либо видела публика..