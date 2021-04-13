Ф'юрі про поєдинок Усик – Джойс: це буде нерівний бій

Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі вважає, що в українця Олександра Усика мало шансів на перемогу в поєдинку за тимчасовий титул WBO проти Джо Джойса.

В інтерв'ю на YouTube-каналі Behind the Gloves "Циганський король" нагадав про те, що наш співвітчизник зіткнувся з проблемами в боях проти Чазза Уїзерспуна і Дерека Чісори, які поступалися Джойсу в антропометрії та навичках. Також він зазначив, що Олександр не зможе тікати від суперника протягом усіх 12 раундів.

"Все просто, бій виграє Джойс. Усик добре виглядав у крузервейті, але в обох поєдинках проти супертяжів він зіткнувся з проблемами. Думаю, що Джо його переїде. Вони будуть битися не 3, а 12 раундів по три хвилини. Коли у тебе є стільки часу, ти не заробиш очки, якщо будеш бігати від суперника. Усик не міг стримати Дерека Чісору, зріст якого становить 186 см, а вага – 108 кг. Як тоді він збирається справлятися з величезним Джойсом (205 см і 127 кг)? Це буде нерівний бій", – поділився своєю думкою Ф'юрі.

Нагадаємо, що переможець поєдинку Усик – Джойс має зустрітися з переможцем протистояння "Циганського короля" й Ентоні Джошуа за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше батько Ф'юрі заявив, що бій українця проти Джо за тимчасовий пояс WBO буде найгіршим серед тих, які коли-небудь бачила публіка ..