Фьюри – Нганну. Букмекеры изменили котировки в день боя

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) по прежнему считается явным фаворитом поединка против бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсиса Нганну. Однако в день боя, который пройдет в Саудовской Аравии 28 октября, букмекеры несколько изменили котировки.

Так на победу 37-летнего француза с камерунскими корнями можно поставить с коэффициентом 8,00 (было 7,50). Ничья теперь оценивается показателем 21,0 (было 17,0). Индекс на успех британского боксера не поменялся - 1,07.

Также букмекеры опубликовали прогноз по каждому раунду противостояния. По мнению аналитиков, самым вероятным исходом событий станет победа Тайсона Фьюри в 4-м или 5-м раундах (8,0). Если ставить на победу Нганну, то минимальный коэффициент будет на первую или вторую трехминутки (41,0).

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Отметим, что бой в Эр-Рияде будет 10-раундовым, а на его кону будет стоять специальный пояс WBC. Титул же Фьюри разыгрываться не будет.

Накануне состоялась традиционная дуэль взглядов между бойцами.

Стоит отметить, что в Саудовскую Аравию посмотреть битву супертяжей приехал и Александр Усик. В кулуарах арены, он столкнулся с Фьюри.

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