Фьюри избили на тренировке перед боем с Джошуа: опубликовано видео

Британский боксер Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) продолжает подготовку к своему мегабою с соотечественником Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе должен состояться в середине лета, а оба спортсмена продолжают демонстрировать свою готовность.

Промоутерская компания Top Rank опубликовала видео впечатляющей тренировки "Цыганского Короля". Занятие Тайсон провел вместе с другим британцем Джошем Тейлором, который боксирует в первом полусреднем весе. Фьюри позволил коллеги в буквальном смысле избить себя по корпусу, принимая мощные удары на себя.

Ролик на странице Toip Rank в социальной сети Instagram за сутки собрал более двухсот тысяч просмотров.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тайсон Фьюри выразил обеспокоенность из-за отсрочки боя с Энтони Джошуа. При этом менеджер украинца Александра Усика Эгис Климас заявил, что поединок британцев не состоится, а его клиент должен подраться с Энтони.