"Он расстроен". Стало известно о состоянии Фьюри в связи с боем с Джошуа

Британский чемпион Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) выразил обеспокоенность отсрочкой объявления даты проведения боя с Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).

По словам брата и тренера "Цыганского Короля" Энди Ли, Тайсон был готов выйти на ринг еще в феврале, но из-за затянувшихся переговоров вынужден простаивать.

"Он расстроен. Датой окончания переговоров был февраль, затем март, а сейчас мы все еще их продолжаем. Он очень расстроен тем, что самые влиятельные люди в боксе, промоутеры Боб Арум и Эдди Хирн, похоже, не могут заключить сделку по какой-то причине. Тайсон мог драться в феврале или марте. Но переговоры его задержали. Ему нравится быть активным", – приводит слова Ли Sky Sports.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тайсон Фьюри удивил фанатов своей подготовкой к возможному бою с Энтони Джошуа.