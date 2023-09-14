'Это никогда не было секретом'. Американский супертяж указал на показательный момент в бою Усик - Дюбуа

Знаменитый американский супертяжеловес Майкл Хантер (20-1-2, 14 КО) считает, что у корпус Александра Усика (21-0, 14 КО) является его слабым местом. Комментируя случившееся в поединке украинца против обязательного претендента из Британии Дэниэля Дюбуа (19-2, 18 КО) Хантер обратил внимание, как тяжело восстанавливался Александр, пропустив удар.

В 5-м раунде судья не засчитал удар британца между ног Усику, дав украинцу 5 минут чтобы восстановится.

"Это никогда не было секретом, что Усик уязвим к ударам по корпусу. Были и другие нарезки из его боёв, которые я видел еще раньше. Я смотрел бои с Бетербиевым и другими бойцами. Вы можете найти другие удары по корпусу, когда он падал или жаловался. Я хочу сказать, что это не такое большое открытие. Все могут быть потрясены от ударов по корпусу, это острые удары. В случае с Усиком плохо сработал рефери", - приводит Vringe перевод интервью Хантера для Youtube-канала "Second Out".

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилось видеодоказательство, что Дюбуа специально ударил Усика ниже пояса.

Позже катмен и тренер Расс Анбер, работавший в свое время с Александром Усиком, пришел в студию Sky Sports где по полочкам разложил этот эпизод в бою украинца, приведя неоспоримые факты подлости.

Напомним, что бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову. Всего же Даниэль пропустил от украинца 88 ударов по корпусу и в голову.

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