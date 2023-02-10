''Есть такой синдром'': Шатерникова высказалась о скандалах с Ломаченко

Вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова встала на защиту бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко. Она заверила болельщиков в том, что, несмотря на неоднозначную позицию уроженца Белгород-Днестровского в отношении российской агрессии, тот полностью поддерживает страну.

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Об этом Шатерникова заявила в интервью телеканалу "Перший". Бывшая чемпионка мира призывала украинцев не делить все на белое и черное. При этом она не стала комментировать поддержку Ломаченко УПЦ МП и продвижение боксером кремлевской пропаганды.

"Для меня этот вопрос однозначный. Я не готова комментировать его высказывания относительно религии. Это его дело. Я точно знаю, что этот человек любит свою землю, любит Украину. Когда ему было 15-16 лет, он всегда вручал соперникам в ринге маленький флаг Украины. Он мог бы жить где угодно, но он любит свою страну. Я понимаю, что сейчас у нас есть такой синдром, что мы видим только белое и черное", – сказала Шатерникова.

Напомним, что Василий Ломаченко в последнее время попадает в скандалы и нарывается на критику соотечественников. Так на Рождество 7 января он поздравил православных с праздником на русском языке. Этим он вызвал настоящий экстаз у поклонников бокса из страны-агрессора и разгневал украинцев.

Перед этим, 3 января, Ломаченко был включен в список государственных предателей проектом "Честно". Основанием для внесения боксера в реестр стала публикация в Instagram видео проповеди митрополита Лонгина – архиерея УПЦ Московского патриархата, в котором тот обвинил Украину в якобы войне против церкви и веры.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов отреагировал на поступок боксера. Кроме того, СМИ узнали, что спортсмен находится "на карандаше" у спецслужб Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, социальная сеть Instagram заблокировала доступ к странице Василия Ломаченко с территории Украины. А лучшая легкоатлетка страны Ярослава Магучих резко отреагировала на скандалы с боксером.

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