'Если не найдем решения...' Промоутер Усика рассказал, что происходит со следующим боем украинца

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (20-0, 13 КО) обязан к 3 мая подписать контракт на поединок против Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО). Если украинец и британец не смогут договориться до этого срока, то Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назначит торги по организации шоу.

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Об этом в интервью YouTube-каналу BT Sport Boxing рассказал промоутер Усика Александр Красюк. Он отметил, что команда украинца хотела бы провести поединок в Польше, где боксер сможет рассчитывать на массовую поддержку со стороны соотечественников и местных поклонников единоборств.

"Если мы не найдем решения и контракт не будет подписан, у нас будут торги. И победитель торгов будет тем, кто организует событие. Все очень просто. Вот почему у нас установлен дедлайн на 3 мая. Если мы не предоставим подписанных бумаг к этому времени – будут анонсированы торги. Согласно правилам, нужно предложить три возможных даты и три возможных места проведения боя. Если бы я делал свою ставку сегодня, я бы указал Ближний Восток, Польшу и Британию. Мы будем работать с нашими партнерами в Польше. Мы постараемся проработать возможность проведения поединка там", – сказал Красюк.

Ранее менеджер Александра Усика Эгис Климас рассказал, когда украинский боксер проведет свой следующий бой. Кроме того, стало известно с кем вместо украинца подерется британский чемпион Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО).

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) Эдди Хирн рассказал о том, что на самом деле происходит вокруг боя Усик – Фьюри.

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