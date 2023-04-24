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"Если не найдем решения..." Промоутер Усика рассказал, что происходит со следующим боем украинца

Александр Чеканов
Бокс
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'Если не найдем решения...' Промоутер Усика рассказал, что происходит со следующим боем украинца

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (20-0, 13 КО) обязан к 3 мая подписать контракт на поединок против Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО). Если украинец и британец не смогут договориться до этого срока, то Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назначит торги по организации шоу.

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Об этом в интервью YouTube-каналу BT Sport Boxing рассказал промоутер Усика Александр Красюк. Он отметил, что команда украинца хотела бы провести поединок в Польше, где боксер сможет рассчитывать на массовую поддержку со стороны соотечественников и местных поклонников единоборств.

"Если не найдем решения..." Промоутер Усика рассказал, что происходит со следующим боем украинца
"Если не найдем решения..." Промоутер Усика рассказал, что происходит со следующим боем украинца

"Если мы не найдем решения и контракт не будет подписан, у нас будут торги. И победитель торгов будет тем, кто организует событие. Все очень просто. Вот почему у нас установлен дедлайн на 3 мая. Если мы не предоставим подписанных бумаг к этому времени – будут анонсированы торги. Согласно правилам, нужно предложить три возможных даты и три возможных места проведения боя. Если бы я делал свою ставку сегодня, я бы указал Ближний Восток, Польшу и Британию. Мы будем работать с нашими партнерами в Польше. Мы постараемся проработать возможность проведения поединка там", – сказал Красюк.

"Если не найдем решения..." Промоутер Усика рассказал, что происходит со следующим боем украинца
"Если не найдем решения..." Промоутер Усика рассказал, что происходит со следующим боем украинца

Ранее менеджер Александра Усика Эгис Климас рассказал, когда украинский боксер проведет свой следующий бой. Кроме того, стало известно с кем вместо украинца подерется британский чемпион Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО).

Александр Усик
"Если не найдем решения..." Промоутер Усика рассказал, что происходит со следующим боем украинца

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) Эдди Хирн рассказал о том, что на самом деле происходит вокруг боя Усик – Фьюри.

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