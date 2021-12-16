Экс-тренер Кличко назвал критическую проблему Ломаченко

Один из бывших тренеров Владимира Кличко Сергей Городничев считает, что главной проблемой Василия Ломаченко является возраст и опасность рецидива серьезной травмы. Именно повреждение локтя стало ключевой причиной поражения Василия от Теофима Лопеса в бою за абсолютное чемпионство.

Ломаченко в итоге перенес операцию и долгое восстановление.

"Проблем в том, что подходит возраст, это уже видно. Вася оброс мышцами - понятно, что все закачал, потому что, не дай бог, что-то порвется. Плечо там может вылететь в любой момент - мы не знаем, как оно там будет происходить. Я думаю, что это еще скажется. Не дай бог, конечно, но все может быть", – сказал Городничев в эфире своего Youtube-канала.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Городничий высказался о том, сможет ли Кличко-младший замахнуться на титул, вернувшись в большой бокс.