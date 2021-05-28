Экс-тренер Кличко рассказал, как Владимир может снова стать чемпионом мира

Бывший помощник тренера легендарного Владимира Кличко (64-5, 54 КО) Сергей Городничев заявил, что украинский экс-боксер сейчас находится в хорошей форме. Наш звездный соотечественник нацелен на то, чтобы побить рекорд американца Джоржа Формана, который стал чемпионом мира в 45 лет и 299 дней.

По словам наставника, при идеальном стечении обстоятельств Кличко-младший сможет замахнуться на титул после того, как британец Тайсон Фьюри станет абсолютным чемпионом мира и раздаст пояса.

"Выскажу свое мнение: я хочу, чтобы Владимир вернулся. Как сделает он – очень сложно спрогнозировать. Я думаю, что он хочет побить рекорд Джорджа Формана. Он приходил ко мне в зал, тренировался. Владимир в форме. Наверно, он хочет, я так думаю. Как это будет выглядеть? Расклад я вам дам. Идеальный расклад: после того, как Фьюри выиграет и раздаст пояса, для Володи оптимальный вариант – с кем-то побоксировать, стать чемпионом мира. Я не знаю, как он решит. Очень сложно сказать. Давайте так: 50/50. Это мое мнение. Я не имею информации от него, он не говорит. Только Владимир это знает", – цитирует слова Городничева издание XSPORT.

Напомним, что свой последний поединок наш соотечественник провел в 2017 году. Тогда он проиграл британцу Энтони Джошуа техническим нокаутом.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский экс-чемпион мира Шеннон Бриггс объявил о том, что договорился стать первым соперником Кличко-младшего после его возвращения.

Напомним, что 25 марта Владимиру исполнилось 45 лет.