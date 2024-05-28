'Его ограбили': Уайлдер категорично высказался о победе Усика над Фьюри

Абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе (22-0, 14 КО) лишили досрочной победы над Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) в поединке 18 мая. Вместо стоячего нокдауна, который рефери отсчитал британскому боксеру в девятом раунде, он должен был остановить избиение Цыганского короля.

Такое мнение в интервью YouTube-каналу Boxing News выразил бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер (43-3-1, 42 КО). По его словам, все любители бокса увидели невероятное зрелище, а украинский боксер одержал заслуженную победу, собрав все пояса королевского дивизиона.

"Я думаю, это был отличный бой. До конца было непонятно, кто победит. Я не знал, кто выиграет, потому что понимаю, что кто-то в любой момент может укусить соперника. Укус Александра оказался больнее, чем Тайсона. Считаю, что Усика ограбили в девятом раунде, когда не дали нокаут. Подарки, подарки, подарки... Но, в конце концов, он победил. Я его поздравляю и желаю ему всего наилучшего в том направлении, в котором он будет двигаться", – сказал Уайлдер.

Отметим, что решение рефери Марка Нельсона зафиксировать нокдаун Тайсону вызвало много споров. Бывший чемпион мира Дэвид Хэй жестко раскритиковал судью за действия в ринге. На видео реакции британца на главный момент боя, можно увидеть его недовольство. В свою очереди промоутер Эдди Хирн указал на малоизвестное правило, которое говорит в пользу американского рефери.

Ранее бывший чемпион мира Карл Фроч назвал главного виновника поражения Тайсона от Александра. Кроме того, он выразил уверенность в том, что Усику следует завершить карьеру. А в команде Фьюри высказались о лишении украинца пояса Международной федерации бокса (IBF).

Также были названы три причины, по которым промоутерам и организациям выгодно оставить украинцу все пояса. В то же время команда нашего боксера обратится в IBF с просьбой сделать исключение по обязательной защите.

Фьюри официально активировал пункт о реванше с Усиком. Букмекеры уже начали принимать ставки на поединок. Также было раскрыто соглашение, согласно которому украинец лишится титула абсолютного чемпиона.

Бывший боксер Дэвид Хэй спрогнозировал, что реванша украинца и Фьюри не будет. Его соотечественник Дерек Чисора пустил слух о том, что Александр вернется в тяжелый вес.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри получил странную дисквалификацию после поражения от Александра Усика. Также была озвучена судьба украинца после победы в бою 18 мая.

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