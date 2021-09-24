Джошуа подгорает: Малиновский рассказал о тренировках с Усиком и его шансах в бою. Эксклюзив

Интерконтинентальный чемпион WBO Олег Малиновский (28-0, 8 KO), который в свое время тренировался вместе с Александром Усиком, считает, что 25 сентября украинец выиграет у британского чемпиона Энтони Джошуа по очкам. Хотя не исключает и грязную работу судей.

В разговоре с OBOZREVATEL непобежденный украинский боксер полулегкого веса рассказал о рисках для Усика в бою с британцем, а также о своих чемпионских планах. На данный момент Малиновский занимает 3-ю строчку в рейтинге WBO и близок к поединку за главный титул.

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– Если Саша будет очень хорошо готов функционально, будет много двигаться и наносить большое количество ударов в этом поединке, то я думаю, что бой закончится по очкам. И победу одержит Усик. Главное, чтобы судьи не сделали грязную работу. Поскольку он будет боксировать дома у Джошуа, и тут, конечно, может быть все.

Конечно же, нужно быть очень осторожным, чтобы не пропустить. Да, Джошуа гораздо медленнее Саши, но если он попадет, то этот удар может просто закончить поединок.

– А у Усика есть такой удар, который может все решить?

– Конечно, в таком весе ребята слабо не бьют. Кто-то бьет сильнее, кто-то жестче, а кто-то нокаутер от природы с очень сильным ударом, как американец Уайлдер. У Саши немножко другая специфика работы. Он просто за счет большого количества ударов обескураживает соперника, и тот просто не понимает, что ему делать. Такой накопительный эффект.

Усик очень много бьет и такие удары впоследствии заставляют соперника останавливаться. Они начинают сказываться в поздних раундах. Соперник заметно замедляется. В основном Саша постоянно сидит на противнике и не слазит с него. Но ударить очень сильно он, конечно, тоже может. Мы видели это в поединке с Тони Беллью. И у Саши достаточно много боев, которые он завершил досрочно.

– Но большинство из них было в крузервейте...

– Но голова-то у всех одна и та же.

– Джошуа может чем-то удивить?

– Из подготовки Джошуа я сделал вывод, что он очень серьезно отнесся к этому поединку. Это был один из самых ударных лагерей в его карьере. Возможно, сказалось и поражение от Руиса. Но в любом случае, я думаю, что Джошуа заметно волнуется и подгорает.

– То есть, психологически Джошуа будет тяжелее в этом поединке, чем Усику?

– Конечно, ведь на кону будет стоять все, чем он владеет. Думаю, эта мысль будет у него в голове и с ней он будет боксировать.

– Джошуа худел, чтобы успевать за шустрым Усиком. А может, наоборот, надо было удивить всех, набрать еще чуть-чуть и настраиваться на один-два мощных удара и нокаут? Ведь Александр меньше по комплекции.

– Если боксер заряжается выйти и срубить соперника одним ударом, то, как правило, ничего не получается. Набрать вес – это стать еще медленнее. Джошуа понимал, что он выходит в ринг против очень маневренного, подвижного боксера, который большое количество ударов наносит от раунда к раунду. И, конечно же, они решили, что необходимо немного сбросить, подсушиться, чтобы хоть немного подобраться к той скорости, которую предложит Усик.

– Для Усика будет трагедией, если он вдруг проиграет этот бой? Это как-то повлияет на его перспективы в супертяжелом весе?

– Конечно, хочется верить в победу. Но Саша выходит против одного из лучших боксеров дивизиона. Поражение в любом случае – шаг назад, но даже если это и произойдет, все будет зависеть от желания Усика. Если Саша захочет все-таки бороться дальше за звание лучшего в супертяжелом весе, у него для этого будут все шансы.

– Вы долгое время тренировались рядом с Усиком? Какой он во время подготовке и, может быть, вы что-то взяли для себя из этой совместной работы?

– Саша четко видит свою цель и идет к ней невзирая на то, насколько тяжело в лагере. Самая тяжелая работа боксера – в зале, когда идет подготовка и выполняются большие объемы работы. Когда у тебя болят мышцы и болит все тело, но нужно следовать плану и идти на тренировку. Саша в этом плане большой молодец, потому что он очень трудоспособен и трудолюбив.

Усик постоянно выполняет ту работу, которая необходима, и даже больше. Поэтому он и лучший. Что я взял для себя из совместных тренировок? Дисциплину и трудолюбие.

– Мы часто видим, как на тренировках Усик танцует и что-то напевает. Я так понимаю, это какая-то разрядка в таком монотонном процессе. А как вы даете выход эмоциям, переключаетесь?

– Во время подготовки я просто вижу дату боя и готовлюсь конкретно к ней. А после поединка у меня уже есть время на хобби и увлечения, восстанавливаюсь психологически. Это отдых с семьей, рыбалка, природа.

– Олег, вы провели в профессионалах уже 28 боев, не проиграв ни одного. Но все еще не боксировали за чемпионский пояс? Насколько вы довольны тем, как движетесь к титульному бою?

– Конечно же, хотелось, чтобы все это было гораздо быстрее. На самом деле выйти на бой за звание чемпиона мира у меня могло бы получится достаточно давно, но у каждого спортсмена свой путь. Тут должны сложиться все пазлы. Где-то менеджеры не договорились или не получалось у чемпиона мира, которому нужно было встречаться с обязательным претендентом. Но надеюсь, что сейчас B1 boxing promotion сделает все, чтобы в кратчайшие сроки мне удалось отбоксировать за чемпионский пояс.

– Кратчайшие сроки – это сколько?

– Надеюсь, что это будет следующий год. Поскольку чемпион мира WBO Эмануэль Наваретте будет уже в середине октября боксировать с обязательным претендентом американцем Гонсалесом. И до Нового года поединка однозначно не будет. Бой со вторым номером рейтинга? А кто это возьмется организовывать?

– Хорошо, а следующий поединок уже намечен?

– Мы сейчас открыты и ждем предложения для того, чтобы поехать побоксировать за границу. Если его не будет, то проведу бой в следующем вечере бокса от B1 boxing promotion.

– Кстати, видела, что вы посетили Суперкубок Украины между "Шахтером" и "Динамо", который завершился победой "горняков" 3:0? Вы болельщик?

– Не могу сказать, что я большой болельщик. Но люблю смотреть значимые футбольные события. И не только футбольные. Поскольку это был Суперкубок Украины, то было интересно, как сыграют две лучшие команды страны и кто же все-таки сильнее. Болел за киевлян. Не сказать, что разочарован, но хотелось бы видеть игру "Динамо" на том уровне, на котором они находятся. И чтобы играли гораздо лучше. Поэтому есть легкий неприятный осадок.

– Чего вчера не хватило киевлянам?

– Возможно, желания. Потому что команда на самом деле сильная, просто должно быть больше желания побеждать. Какая-то мотивация... Хотя я не знаю, чего еще ребятам не хватает, чтобы качественно выполнять ту работу, которую они обязаны выполнять.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок между Джошуа и Усиком состоится в субботу, 25 сентября, в Лондоне.

Ранее прогноз на бой Усика и Джошуа дал украинский супертяж Владислав Сиренко.