Джошуа начал подготовку к бою с Фьюри, поразив своим внешним видом

Максим Иншаков Бокс 18:41, 6.04.2021 Обновлено: 18:48, 6.04.2021

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) официально начал подготовку к поединку против соотечественника Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).

Джошуа готовится к бою с Фьюри
The Sun

Чемпион мира по версиям WBO, WBA и IBF вернулся в спортзал в преддверии битвы с Цыганский королем и поразил своих подписчиков невероятно мускулистым телом.

Энтони Джошуа демонстрирует потрясающую форму
Instagram Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Instagram Энтони Джошуа
Энтони Джошуа на тренировке
Instagram Энтони Джошуа
Энтони Джошуа в спортзале
Instagram Энтони Джошуа
Восторженные комментарии под фото
Instagram Энтони Джошуа
Комментарии под фото
Instagram Энтони Джошуа
Комментарии под фото
Instagram Энтони Джошуа

По словам промоутера супертяжа Эдди Хирна, сейчас Энтони готовится к самому большому бою в его карьере.

"Мы не можем ждать. ЭйДжей начал свой тренировочный лагерь и Фьюри также не отстает. Они оба очень хотят бой. Им будет предложено несколько вариантов места проведения поединка", – заявил шеф Matchroom Boxing в интервью The Sun.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 января WBO дала добро на бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Первая часть долгожданной битвы за Британию запланирована на лето 2021-го, и наиболее вероятной сроком на данный момент является июль.

Ранее спарринг-партнеры Фьюри выложили несколько фотографий с чемпионом WBC, на которых видна невероятная трансформация Тайсона.

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