Джошуа начал подготовку к бою с Фьюри, поразив своим внешним видом

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) официально начал подготовку к поединку против соотечественника Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).

Джошуа готовится к бою с Фьюри The Sun

Чемпион мира по версиям WBO, WBA и IBF вернулся в спортзал в преддверии битвы с Цыганский королем и поразил своих подписчиков невероятно мускулистым телом.

Энтони Джошуа демонстрирует потрясающую форму Instagram Энтони Джошуа

Энтони Джошуа Instagram Энтони Джошуа

Энтони Джошуа на тренировке Instagram Энтони Джошуа

Энтони Джошуа в спортзале Instagram Энтони Джошуа

Восторженные комментарии под фото Instagram Энтони Джошуа

Комментарии под фото Instagram Энтони Джошуа

Комментарии под фото Instagram Энтони Джошуа

По словам промоутера супертяжа Эдди Хирна, сейчас Энтони готовится к самому большому бою в его карьере.

"Мы не можем ждать. ЭйДжей начал свой тренировочный лагерь и Фьюри также не отстает. Они оба очень хотят бой. Им будет предложено несколько вариантов места проведения поединка", – заявил шеф Matchroom Boxing в интервью The Sun.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 января WBO дала добро на бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Первая часть долгожданной битвы за Британию запланирована на лето 2021-го, и наиболее вероятной сроком на данный момент является июль.

Ранее спарринг-партнеры Фьюри выложили несколько фотографий с чемпионом WBC, на которых видна невероятная трансформация Тайсона.