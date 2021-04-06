Джошуа почав підготовку до бою з Ф'юрі, вразивши своїм зовнішнім виглядом

Британський суперважковаговик Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) офіційно розпочав підготовку до поєдинку проти співвітчизника Тайсона Ф'юрі (30-0-1, 21 КО).

Джошуа готується до бою з Ф'юрі The Sun

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA і IBF повернувся в спортзал напередодні двобою з Циганський королем і вразив своїх пiдписників неймовірно м'язистим тілом.

Ентоні Джошуа демонструє приголомшливу форму Instagram Ентоні Джошуа

Ентоні Джошуа Instagram Ентоні Джошуа

Ентоні Джошуа на тренуванні Instagram Ентоні Джошуа

Ентоні Джошуа в спортзалі Instagram Ентоні Джошуа

Захоплені коментарі під фото Instagram Ентоні Джошуа

Коментарі під фото Instagram Ентоні Джошуа

Коментарі під фото Instagram Ентоні Джошуа

За словами промоутера супертяжа Едді Хірна, зараз Ентоні готується до найбільшого бою в його кар'єрі.

"Ми не можемо чекати. Ейдж почав свій тренувальний табір і Ф'юрі також не відстає. Вони обидва дуже хочуть бій. Їм буде запропоновано кілька варіантів місця проведення поєдинку", – заявив шеф Matchroom Boxing в інтерв'ю The Sun.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 січня WBO дала добро на бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі.

Перша частина довгоочікуваної битви за Британію запланована на літо 2021-го, і найбільш вірогідним терміном за цих обставин є липень.

Раніше спаринг-партнери Ф'юрі виклали кілька фотографій з чемпіоном WBC, на яких видно неймовірна трансформація Тайсона.