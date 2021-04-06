Джошуа почав підготовку до бою з Ф'юрі, вразивши своїм зовнішнім виглядом

Максим Іншаков Бокс 18:41, 6.04.2021 Оновлено: 18:48, 6.04.2021

Британський суперважковаговик Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) офіційно розпочав підготовку до поєдинку проти співвітчизника Тайсона Ф'юрі (30-0-1, 21 КО).

Джошуа готується до бою з Ф'юрі
The Sun

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA і IBF повернувся в спортзал напередодні двобою з Циганський королем і вразив своїх пiдписників неймовірно м'язистим тілом.

Ентоні Джошуа демонструє приголомшливу форму
Instagram Ентоні Джошуа
Ентоні Джошуа
Instagram Ентоні Джошуа
Ентоні Джошуа на тренуванні
Instagram Ентоні Джошуа
Ентоні Джошуа в спортзалі
Instagram Ентоні Джошуа
Захоплені коментарі під фото
Instagram Ентоні Джошуа
Коментарі під фото
Instagram Ентоні Джошуа
Коментарі під фото
Instagram Ентоні Джошуа

За словами промоутера супертяжа Едді Хірна, зараз Ентоні готується до найбільшого бою в його кар'єрі.

"Ми не можемо чекати. Ейдж почав свій тренувальний табір і Ф'юрі також не відстає. Вони обидва дуже хочуть бій. Їм буде запропоновано кілька варіантів місця проведення поєдинку", – заявив шеф Matchroom Boxing в інтерв'ю The Sun.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 січня WBO дала добро на бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі.

Перша частина довгоочікуваної битви за Британію запланована на літо 2021-го, і найбільш вірогідним терміном за цих обставин є липень.

Раніше спаринг-партнери Ф'юрі виклали кілька фотографій з чемпіоном WBC, на яких видно неймовірна трансформація Тайсона.

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