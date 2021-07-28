Джошуа: мне нравится Владимир Кличко, он крутой

Британский чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) признался, что уважительно относится к легендарному украинцу Владимиру Кличко (64-5, 53 КО). Он назвал нашего соотечественника крутым.

В интервью изданию Sky Sports британец признался, что ему тяжело описать свое отношение к соперникам по супертяжелому дивизиону. Несмотря на это, он отметил, что не поддерживает дружбу ни с кем из них.

"Уважаю ли я Тайсона Фьюри как боксера? Я не знаю. Мне нравится Владимир Кличко, он крутой. А так… Я ни к кому так не отношусь в моем виде спорта. Они всего лишь являются людьми, с которыми я хочу подраться. У меня нет времени ни на кого из них. Я не дружу ни с кем из них. В конце-концов, все они – мои враги", – заявил Джошуа.

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Напомним, что в 2017 году Кличко-младший провел свой последний бой на профессиональном ринге как раз против Энтони. Их противостояние получилось невероятно зрелищным и закончилось досрочной победой британца в 11-м раунде.

25 сентября Джошуа должен провести долгожданную защиту титула WBO в поединке с украинцем Александром Усиком. Изначально он хотел подраться с соотечественником Тайсоном Фьюри, но арбитражный суд в США обязал последнего выйти на третий бой против Деонтея Уайлдера.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед противостоянием с Усиком Джошуа заявил, что превосходит своего украинского оппонента.