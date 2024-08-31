Бывший чемпион мира по боксу, олимпийский чемпион Александр Поветкин лично доставляет гуманитарные грузы жителям Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов во время рабочей встречи с главарем Кремля Владимиром Путиным.

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"Это направление работы по моему поручению в Вологодской области курирует профильный заместитель губернатора Вологодской области, легендарный боксер, олимпийский чемпион Александр Поветкин, который сам родом из Курска. Это его родная земля, и он доставляет лично эти гуманитарные грузы, сопровождая конвои", говорится в сообщении путинской пресс-службы.

Как сообщал отметился лишенным всякого смысла высказыванием в адрес своих земляков из Курска. Экс-боксер с пафосом пообещал соотечественникам "скоро приехать на свою родину", чем вызвал гневную реакцию в сети среди россиян.

На счету 44‑летнего Поветкина 36 побед, три поражения и одна ничья.

В августе 2021 года он проиграл Диллиану Уайту техническим нокаутом в четвертом раунде, а вскоре объявил о завершении карьеры.

Напомним, что в октябре 2023 Поветкин был избит Владимиром Кличко. Бой в Москве завершился уверенной победой украинца по очкам. При этом Русский Витязь побывал в четырех нокдаунах.

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