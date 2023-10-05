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Под крики "Бей петуха" Кличко уничтожил Русского витязя в Москве: 10 лет назад украинец победил Поветкина за огромные деньги

Елена Павлова
Бокс
7 минут
2,0 т.
Под крики 'Бей петуха' Кличко уничтожил Русского витязя в Москве: 10 лет назад украинец победил Поветкина за огромные деньги

10 лет назад, 5 октября 2013 года, в Москве состоялось избиение Русского витязя, путиниста Александра Поветкина украинским чемпионом Владимиром Кличко. В ринге "Олимпийского" младший из братьев защитил свои титулы IBF, WBO, IBO и WBA super, а также по версии журнала The Ring, несмотря на агрессивную публику и крики "Бей петуха!"

Бой между Владимиром и Поветкиным пытались организовать на протяжении почти пяти лет – с января 2008-го, когда Александр победил Эдди Чемберса и получил статус обязательного претендента по версии IBF, где главным титулом владел украинец. Но сначала поединок перенесли из-за травмы "витязя", затем он заболел и не пришел на пресс-конференцию, после чего был понижен в рейтинге.

Под крики "Бей петуха" Кличко уничтожил Русского витязя в Москве: 10 лет назад украинец победил Поветкина за огромные деньги
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Под крики "Бей петуха" Кличко уничтожил Русского витязя в Москве: 10 лет назад украинец победил Поветкина за огромные деньги

И вот в 2013 году промоутерская компания Владимира Хрюнова выиграла тендер на право организации боя между суперчемпионом Кличко и претендентом на все его пояса, регулярным чемпионом WBA Поветкиным. Общий призовой фонд составил огромные на тот момент 23,233 миллиона долларов, из которых 17,4 миллиона должен был получить украинец.

В СМИ противостояние в Москве тут же окрестили "боем десятилетия", права на трансляцию выкупили 110 стран, билеты просто разлетелись, а в зале ожидали много звезд и политиков. Писали, что поддержать Поветкина приедет даже Путин, но на "Олимпийском" он так и не появился – видимо, посмотрел на котировки букмекеров, где явным фаворитом был Владимир, и решил остаться дома.

Владимир Кличко и Александр Поветкин
Под крики "Бей петуха" Кличко уничтожил Русского витязя в Москве: 10 лет назад украинец победил Поветкина за огромные деньги

Бой же прошел под диктовку Кличко и оказался не слишком зрелищным. Украинец умело использовал свое преимущество в росте и размахе рух, а также оглушающий левый джеб. А когда россиян подбирался слишком близко, то он "вязал" его клинчами.

"В бою с ним правая рука была эффективна, но не настолько, как левая. Поэтому я использовал прежде всего левый джеб и левый боковой. Поветкин сокращал дистанцию, уходил вниз и упирался в меня головой, которая уходила чуть ли не на уровень пояса. В таком положении у меня не было возможности разогнать правую руку. Поветкин, находясь в таком положении, мог бить под любыми углами, а у меня зона для атаки оставалась никакая. Он держал голову столь низко, что там ничего, кроме апперкотов, нанести было нельзя", – объяснил позже свою тактику Владимир.

Бой Поветкина и Кличко в 2013 году

Но и левой украинца хватило, чтобы уже во втором раунде "гордость России" оказалась на настиле ринга, причем для Поветкина это был первый нокдаун в его профессиональной карьере. К 6 раунду у Александра образовалась гематома и начал заплывать правый глаз, а в 7-м бой превратился в откровенное избиение Поветкина, которому после атак Кличко еще трижды открывали счет.

Под крики "Бей петуха" Кличко уничтожил Русского витязя в Москве: 10 лет назад украинец победил Поветкина за огромные деньги

Иногда, правда, у Владимира шли в ход толчки, за что рефери снял с украинца очко в 11 раунде, но суперчемпион полностью контролировал ход боя, который продолжался все 12 раундов. А украинские болельщики на переполненной арене тем временем затягивали "Червону руту" и гимн Украины.

Поветкин старался как-то переломить ход событий, но у него ничего не получалось. И в результате все три судьи отдали Кличко победу с разгромным счетом – 119:104. А московская публика, которая во время боя кричала гадости в адрес Владимира – "Бей петуха!", "Отбивай руки!" – и вовсе освистала украинца по время традиционного интервью в ринге.

Под крики "Бей петуха" Кличко уничтожил Русского витязя в Москве: 10 лет назад украинец победил Поветкина за огромные деньги

"Многие российские болельщики восприняли это поражение как свое личное, поэтому и была такая реакция. Но Владимир победил без сомнения. Могу сказать, что всегда и во всех странах, где я боксировал, после боя болельщики понимали, кто победил, и поздравляли триумфатора. В Москве получилось иначе", – отреагировал на свист трибун Виталий Кличко.

Под крики "Бей петуха" Кличко уничтожил Русского витязя в Москве: 10 лет назад украинец победил Поветкина за огромные деньги

Некоторые специалисты и известные бойцы были разочарованы поединком, отмечая, что он больше напоминал борьбу или рестлинг с большим количеством клинчей и толчков, чем бокс двух элитных бойцов. Но тактика Владимира сработала на все 100%.

Точность ударов украинского боксера составила 33% (417 ударов – 139 в цель), россиянина – 21% (283 удара – 59 в цель). При этом Владимир попал 87 джебов и 52 силовых ударов, Поветкин нанес 24 точных джеба и 35 силовых ударов.

Под крики "Бей петуха" Кличко уничтожил Русского витязя в Москве: 10 лет назад украинец победил Поветкина за огромные деньги

"Мы планировали сломать его. Но Владимир тоже не пирожок с маком, чтобы так просто его сломать. Он все делал для того, чтобы это не случилось. До последней секунды у меня было желание попасть по нему. И мне даже казалось, что я все равно вот-вот это сделаю. Так что никакой растерянности или чувства обреченности у меня не было. До последней секунды я сражался. Я вам одно могу сказать, что Владимир обыграл меня тактически", – рассказывал потом Поветкин.

Поветкин

А команда россиянина не могла смириться с поражением и заявила, что готовит протест и будет требовать годичной дисквалификации рефери в ринге Луиса Пабона. Рефери якобы допустил огромное количество нарушений, в частности, "позволял Кличко совершать запрещенные захваты и удары, толкать Александра".

Ответ Владимир заявил, что также при желании мог выдвинуть претензии. Например, рефери позволял его сопернику наносить удары после команды "стоп".

Поветкин - Кличко

"Кроме того, заходить головой так низко, как это делал Поветкин, тоже против правил. Нырять, как он делал в бою с Хуком, тоже нельзя. Но с моей стороны никаких претензий нет. В любом реальном поединке все складывается не так, как должно было бы быть в идеале. И каждый боксер в такой ситуации пользуется тем, что ему дано от природы: габаритами, например", – заявил украинец.

А на вопрос, почему не выиграл у Поветкина нокаутом, хотя такая концовка просто напрашивалась к середине боя, Кличко-младший ответил, что не хотел расстраивать хозяев: "Впрочем, и без нокаута я всем все доказал".

Под крики "Бей петуха" Кличко уничтожил Русского витязя в Москве: 10 лет назад украинец победил Поветкина за огромные деньги
Под крики "Бей петуха" Кличко уничтожил Русского витязя в Москве: 10 лет назад украинец победил Поветкина за огромные деньги

Поветкин кричал, что хочет реванш. Хотя нейтральные специалисты отмечали, что в нем нет никакого смысла, поскольку в Москве россиянин не показал ровным счетом ничего, кроме умения держаться на ногах. А его разбитое лицо было явным подтверждением больших проблем в защите.

Под крики "Бей петуха" Кличко уничтожил Русского витязя в Москве: 10 лет назад украинец победил Поветкина за огромные деньги

Тем не менее, несмотря на всю критику, бой стал самым рейтинговым спортивным событием, как украинского, так и российского телевидения в 2013 году. Его посмотрела четверть всех украинцев и около 23 миллиона россиян. Также поединок оказался самым рейтинговым событием года в Москве, опередив даже военный парад на 9 мая.

Под крики "Бей петуха" Кличко уничтожил Русского витязя в Москве: 10 лет назад украинец победил Поветкина за огромные деньги

А социальные сети после боя просто взорвались мемами и фотожабами, высмеяв слабость Поветкина. 

Под крики "Бей петуха" Кличко уничтожил Русского витязя в Москве: 10 лет назад украинец победил Поветкина за огромные деньги
Под крики "Бей петуха" Кличко уничтожил Русского витязя в Москве: 10 лет назад украинец победил Поветкина за огромные деньги
Под крики "Бей петуха" Кличко уничтожил Русского витязя в Москве: 10 лет назад украинец победил Поветкина за огромные деньги
Под крики "Бей петуха" Кличко уничтожил Русского витязя в Москве: 10 лет назад украинец победил Поветкина за огромные деньги
Под крики "Бей петуха" Кличко уничтожил Русского витязя в Москве: 10 лет назад украинец победил Поветкина за огромные деньги
Под крики "Бей петуха" Кличко уничтожил Русского витязя в Москве: 10 лет назад украинец победил Поветкина за огромные деньги

Ранее OBOZREVATEL сообщал, на что пойдет Кличко ради Украины.

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