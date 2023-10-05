Под крики 'Бей петуха' Кличко уничтожил Русского витязя в Москве: 10 лет назад украинец победил Поветкина за огромные деньги

10 лет назад, 5 октября 2013 года, в Москве состоялось избиение Русского витязя, путиниста Александра Поветкина украинским чемпионом Владимиром Кличко. В ринге "Олимпийского" младший из братьев защитил свои титулы IBF, WBO, IBO и WBA super, а также по версии журнала The Ring, несмотря на агрессивную публику и крики "Бей петуха!"

Бой между Владимиром и Поветкиным пытались организовать на протяжении почти пяти лет – с января 2008-го, когда Александр победил Эдди Чемберса и получил статус обязательного претендента по версии IBF, где главным титулом владел украинец. Но сначала поединок перенесли из-за травмы "витязя", затем он заболел и не пришел на пресс-конференцию, после чего был понижен в рейтинге.

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И вот в 2013 году промоутерская компания Владимира Хрюнова выиграла тендер на право организации боя между суперчемпионом Кличко и претендентом на все его пояса, регулярным чемпионом WBA Поветкиным. Общий призовой фонд составил огромные на тот момент 23,233 миллиона долларов, из которых 17,4 миллиона должен был получить украинец.

В СМИ противостояние в Москве тут же окрестили "боем десятилетия", права на трансляцию выкупили 110 стран, билеты просто разлетелись, а в зале ожидали много звезд и политиков. Писали, что поддержать Поветкина приедет даже Путин, но на "Олимпийском" он так и не появился – видимо, посмотрел на котировки букмекеров, где явным фаворитом был Владимир, и решил остаться дома.

Бой же прошел под диктовку Кличко и оказался не слишком зрелищным. Украинец умело использовал свое преимущество в росте и размахе рух, а также оглушающий левый джеб. А когда россиян подбирался слишком близко, то он "вязал" его клинчами.

"В бою с ним правая рука была эффективна, но не настолько, как левая. Поэтому я использовал прежде всего левый джеб и левый боковой. Поветкин сокращал дистанцию, уходил вниз и упирался в меня головой, которая уходила чуть ли не на уровень пояса. В таком положении у меня не было возможности разогнать правую руку. Поветкин, находясь в таком положении, мог бить под любыми углами, а у меня зона для атаки оставалась никакая. Он держал голову столь низко, что там ничего, кроме апперкотов, нанести было нельзя", – объяснил позже свою тактику Владимир.

Но и левой украинца хватило, чтобы уже во втором раунде "гордость России" оказалась на настиле ринга, причем для Поветкина это был первый нокдаун в его профессиональной карьере. К 6 раунду у Александра образовалась гематома и начал заплывать правый глаз, а в 7-м бой превратился в откровенное избиение Поветкина, которому после атак Кличко еще трижды открывали счет.

Иногда, правда, у Владимира шли в ход толчки, за что рефери снял с украинца очко в 11 раунде, но суперчемпион полностью контролировал ход боя, который продолжался все 12 раундов. А украинские болельщики на переполненной арене тем временем затягивали "Червону руту" и гимн Украины.

Поветкин старался как-то переломить ход событий, но у него ничего не получалось. И в результате все три судьи отдали Кличко победу с разгромным счетом – 119:104. А московская публика, которая во время боя кричала гадости в адрес Владимира – "Бей петуха!", "Отбивай руки!" – и вовсе освистала украинца по время традиционного интервью в ринге.

"Многие российские болельщики восприняли это поражение как свое личное, поэтому и была такая реакция. Но Владимир победил без сомнения. Могу сказать, что всегда и во всех странах, где я боксировал, после боя болельщики понимали, кто победил, и поздравляли триумфатора. В Москве получилось иначе", – отреагировал на свист трибун Виталий Кличко.

Некоторые специалисты и известные бойцы были разочарованы поединком, отмечая, что он больше напоминал борьбу или рестлинг с большим количеством клинчей и толчков, чем бокс двух элитных бойцов. Но тактика Владимира сработала на все 100%.

Точность ударов украинского боксера составила 33% (417 ударов – 139 в цель), россиянина – 21% (283 удара – 59 в цель). При этом Владимир попал 87 джебов и 52 силовых ударов, Поветкин нанес 24 точных джеба и 35 силовых ударов.

"Мы планировали сломать его. Но Владимир тоже не пирожок с маком, чтобы так просто его сломать. Он все делал для того, чтобы это не случилось. До последней секунды у меня было желание попасть по нему. И мне даже казалось, что я все равно вот-вот это сделаю. Так что никакой растерянности или чувства обреченности у меня не было. До последней секунды я сражался. Я вам одно могу сказать, что Владимир обыграл меня тактически", – рассказывал потом Поветкин.

А команда россиянина не могла смириться с поражением и заявила, что готовит протест и будет требовать годичной дисквалификации рефери в ринге Луиса Пабона. Рефери якобы допустил огромное количество нарушений, в частности, "позволял Кличко совершать запрещенные захваты и удары, толкать Александра".

Ответ Владимир заявил, что также при желании мог выдвинуть претензии. Например, рефери позволял его сопернику наносить удары после команды "стоп".

"Кроме того, заходить головой так низко, как это делал Поветкин, тоже против правил. Нырять, как он делал в бою с Хуком, тоже нельзя. Но с моей стороны никаких претензий нет. В любом реальном поединке все складывается не так, как должно было бы быть в идеале. И каждый боксер в такой ситуации пользуется тем, что ему дано от природы: габаритами, например", – заявил украинец.

А на вопрос, почему не выиграл у Поветкина нокаутом, хотя такая концовка просто напрашивалась к середине боя, Кличко-младший ответил, что не хотел расстраивать хозяев: "Впрочем, и без нокаута я всем все доказал".

Поветкин кричал, что хочет реванш. Хотя нейтральные специалисты отмечали, что в нем нет никакого смысла, поскольку в Москве россиянин не показал ровным счетом ничего, кроме умения держаться на ногах. А его разбитое лицо было явным подтверждением больших проблем в защите.

Тем не менее, несмотря на всю критику, бой стал самым рейтинговым спортивным событием, как украинского, так и российского телевидения в 2013 году. Его посмотрела четверть всех украинцев и около 23 миллиона россиян. Также поединок оказался самым рейтинговым событием года в Москве, опередив даже военный парад на 9 мая.

А социальные сети после боя просто взорвались мемами и фотожабами, высмеяв слабость Поветкина.

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