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"Почему он еще не там?" Поветкин пожелал терпения жителям Курской области и попал под гнев россиян

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
2,6 т.
'Почему он еще не там?' Поветкин пожелал терпения жителям Курской области и попал под гнев россиян

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Александр Поветкин отметился лишенным всякого смысла высказыванием в адрес своих земляков из Курска. Экс-боксер с пафосом пообещал соотечественникам "скоро приехать на свою родину", чем вызвал гневную реакцию в сети среди россиян.

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"Всем землякам-курянам я желаю терпения. Я скоро буду с вами. Я скоро приеду на свою родину и буду вместе с вами", – сказал Поветкин пропагандистскому порталу News.ru, трусливо промолчав о причинах того, почему он вдруг решил выразить жителям Курской области слова поддержки.

"Почему он еще не там?" Поветкин пожелал терпения жителям Курской области и попал под гнев россиян
"Почему он еще не там?" Поветкин пожелал терпения жителям Курской области и попал под гнев россиян

Эти слова вызвали насмешки в различных пабликах в социальной сети "ВКонтакте". Пользователи удивились, чем Поветкин сможет помочь россиянам.

"Почему он еще не там?" Поветкин пожелал терпения жителям Курской области и попал под гнев россиян
"Почему он еще не там?" Поветкин пожелал терпения жителям Курской области и попал под гнев россиян

"И что он там будет делать?", "Будет сидеть дальше дома и печатать", "С вами, это в раю?", "А зачем сбитый летчик в Курск поедет? Кому он интересен?", "А почему еще не там?" – пишут в комментариях.

"Почему он еще не там?" Поветкин пожелал терпения жителям Курской области и попал под гнев россиян
"Почему он еще не там?" Поветкин пожелал терпения жителям Курской области и попал под гнев россиян
"Почему он еще не там?" Поветкин пожелал терпения жителям Курской области и попал под гнев россиян

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 12 августа заявил, что Силы обороны Украины контролируют около 1000 квадратных километров на Курщине. Бои идут практически по всему фронту. Защитники нашей страны проводят наступательную операцию с первых чисел месяца.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники признались, что ожидали более жесткого сопротивления от россиян в Курской области, а сама операция подняла моральный дух воинов ВСУ.

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