'Почему он еще не там?' Поветкин пожелал терпения жителям Курской области и попал под гнев россиян

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Александр Поветкин отметился лишенным всякого смысла высказыванием в адрес своих земляков из Курска. Экс-боксер с пафосом пообещал соотечественникам "скоро приехать на свою родину", чем вызвал гневную реакцию в сети среди россиян.

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"Всем землякам-курянам я желаю терпения. Я скоро буду с вами. Я скоро приеду на свою родину и буду вместе с вами", – сказал Поветкин пропагандистскому порталу News.ru, трусливо промолчав о причинах того, почему он вдруг решил выразить жителям Курской области слова поддержки.

Эти слова вызвали насмешки в различных пабликах в социальной сети "ВКонтакте". Пользователи удивились, чем Поветкин сможет помочь россиянам.

"И что он там будет делать?", "Будет сидеть дальше дома и печатать", "С вами, это в раю?", "А зачем сбитый летчик в Курск поедет? Кому он интересен?", "А почему еще не там?" – пишут в комментариях.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 12 августа заявил, что Силы обороны Украины контролируют около 1000 квадратных километров на Курщине. Бои идут практически по всему фронту. Защитники нашей страны проводят наступательную операцию с первых чисел месяца.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники признались, что ожидали более жесткого сопротивления от россиян в Курской области, а сама операция подняла моральный дух воинов ВСУ.

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