Дом Усика обстреляли кадыровцы. Жена боксера ищет выживших

Супруга непобедимого украинского боксера Александра Усика у себя в Instagram опубликовал призыв о помощи. Екатерина Хмелевская сообщила, что ее дом в Ворзеле (поселок в Киевской области – находится между Ирпенем и Бучей) обстреляли оккупанты.

Жена Усика ищет выживших соседей, которые жили рядом с ней.

"Если кто отклинется с моей ул. Леси Украинки, где стоял мой дом. С 4 марта не могу никому дозвониться. Очень переживаю за соседей. Там было очень много людей. Сейчас тихо и я переживаю, живы ли они. Последние сообщения с фотографиями были страшные. Кадыровцы обстреляли все дома, в том числе и мой. Если появится информация – пишите мне. Я верю, что они все живы", – написала Екатерина.

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Катя не смогла сдержать выражений, обращаясь к своим землякам. Екатерина Хмелевская родилась в Симферополе, но после оккупации в 2014 году переехала вместе с мужем и детьми в Киев.

На видео заплаканная Катерина называет крымчан трусами, за то что те бояться публично выступить против агрессии Путина.

Александр Усик после нападения России остался в Украине, и вступил в ряды территориальной обороны.

Выступая по видеосвязи из подвала в Киеве, Усик рассказал журналистам CNN, что не хочет убивать, но готов это сделать, если придется защищать своих родных.