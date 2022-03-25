'Добро всегда побеждает зло': Кличко трогательно поздравил брата Владимира, поставив крест на оккупантах

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил свою младшего брата Владимира с днем рождения. Легендарному чемпиону, который сегодня защищает страну от российских оккупантов в составе теробороны столицы, исполнилось 46 лет.

В своем Telegram-канале столичный мэр отметил, что у него невероятная связь с братом. Он отметил, что ежедневно получает от Владимира поддержку и выразил уверенность в скорой победе Украины над российскими оккупантами.

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"Сегодня День рождения у ближайшего мне человека. У нас сильная связь, даже когда мы не рядом. В это критическое для Украины время мы вместе, в Киеве. Бок о бок. Поддержку и помощь брата я чувствую каждый день и поминутно. Как он недавно сказал: это самый сложный бой в нашей жизни. Бой за наш город и нашу страну. И мы, несомненно, победим! Потому что добро всегда побеждает зло! Благодарю судьбу и наших родителей, что подарили мне такого брата! С Днем рождения, Володя!", – написал Виталий Кличко.

Отметим, что Владимир Кличко выступал на профессиональном ринге с 1996 по 2017 год. За это время он провел 69 поединков, в которых одержал 64 победы, 54 из которых нокаутом. Украинский боксер установил рекорд, добыв 23 победы в чемпионских боях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Кличко записал мощное обращение к россиянам, назвав их орками.

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