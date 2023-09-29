'Что-то мелькнуло': стало известно, что в Москве хотели травмировать Кличко перед боем с Поветкиным

Неназванные поклонники Александра Поветкина намеревались нанести травму легендарному Владимиру Кличко накануне поединка боксеров, который состоялся в октябре 2013 года в Москве. Болельщики Русского витязя разработали специальный план, согласно которому один из культуристов из РФ должен был повредить руку украинца.

Воспоминаниями об этом с порталом Sports.ru поделился известный боксерский эксперт и журналист Александр Беленький. По его словам, промоутеры Поветкина Владимир Хрюнов и Андрей Рябинский якобы не имели отношения к этому, а фанаты россиянина практически добились своего, но в последний момент Кличко-младший разрушил их план.

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"Был человек с очень сильной рукой – гнул пальцами монеты. Он должен был поздороваться с Кличко и пожать ему руку. Тогда бы у Кличко с рукой был непорядок. Почему я уверен, что этот человек действовал сам? Такая история не могла пройти незамеченной – моментальное обращение к врачу. Подобная глупость не пришла бы в голову организаторам. Как мне рассказывали, этот рукопожатный товарищ добился, чтобы поздороваться с Кличко. Он протянул ему руку, Кличко протянул свою. И тут в глазах у Владимира что-то мелькнуло. Он сжал руку и поздоровался кулаком", – рассказал Беленький.

Напомним, Владимир Кличко разгромно победил Александра Поветкина единогласным решением судей – трижды по 119-104. За поединок россиянин четырежды побывал в нокдаунах.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Поветкин назвал больным на голову Александра Усика за его антивоенные и антироссийские высказывания.

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