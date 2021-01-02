Чисора поставил крест на Усике: спортивные итоги 1 января

Британский боксер Дерек Чисора сделал заявление об украинце Александре Усике, а сборную России переименовали на молодежном чемпионате мира по хоккею.

Кроме того, киевское "Динамо" столкнулось с проблемой в трансфере легионера.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 1 января. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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