Чисора поставил крест на Усике: спортивные итоги 1 января
Британский боксер Дерек Чисора сделал заявление об украинце Александре Усике, а сборную России переименовали на молодежном чемпионате мира по хоккею.
Кроме того, киевское "Динамо" столкнулось с проблемой в трансфере легионера.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 1 января. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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