Чемпион мира по боксу защитил титул эффектным нокаутом. Видео

Чемпион мира WBO в наилегчайшем весе Кадзуто Иока (26-2, 15 КО) уверенно провел вторую защиту своего титула.

На вечере бокса в Токио 31-летний уроженец Осаки победил техническим нокаутом соотечественника Косеи Танаку (15-1, 9 КО).

Встреча прошла под диктовку действующего чемпиона. Йока уверенно действовал джебом и уже в 5-м раунде отправил оппонента в нокдаун. Избиение продолжилось и в следующей трехминутке. Танака смог продержаться до 8-го раунда, когда пропустил левый боковой и "поплыл". Рефери моментально остановил встречу.

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