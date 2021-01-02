Чісора поставив хрест на Усикові: спортивні підсумки 1 січня
Британський боксер Дерек Чісора зробив заяву щодо українця Олександра Усика, а збірну Росії перейменували на молодіжному чемпіонаті світу з хокею.
Крім того, київське "Динамо" зіткнулося з проблемою у трансфері легіонера.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 1 січня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
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