Чемпион Украины попал в невероятное ДТП в Киеве. Видео

Чемпион Украины 2018 года по шоссейно-кольцевым мотогонкам Александр Георгица попал в серьезную аварию в Киеве.

Jaguar спортсмена вынесло с проезжей части, он врезался в столб и невероятным образом завис, словно пытаясь взлететь. Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Глыбочицкой рядом с пересечением улицы Сечевых Стрельцов (недалеко от кинотеатра "Киевская Русь").

"Ну с Новым годом! 2020-й, давай, до свидания, с*ка", – подписал снимок в Instagram 27-летний мотогонщик, тегнув своего друга, с которым предположительно был в авто.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее полузащитник "Металлиста-1925" Дмитрий Кравченко, который 28 октября в состоянии алкогольного опьянение устроил массовое ДТП в Харькове, получил наказание в 340 грн.