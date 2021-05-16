Чемпионка мира по боксу умерла в России от коронавируса

Чемпионка мира и Европы по боксу, трехкратная чемпионка России Ольга Домуладжанова умерла в возрасте 52 лет, сообщает Федерация бокса России (ФБР). Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом, которым инфицировалась спортсменка.

Кроме успехов на мировой арене, в активе боксерши были три победы в Кубке России и две победы в Кубке Европы.

С 2010-го Ольга Витальевна возглавляла тренировочный центр сборных команд России "Озеро Круглое", где готовились к соревнованиям национальные команды РФ, в том числе, по боксу. Занимала пост заместителя генерального секретаря ФБР.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 апреля, в России умер знаменитый спортивный комментатор Владимир Гендлин, который специализировался на боксе.

В июле прошлого года в Москве умер отец российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап. Мужчина, которому было 57 лет, не перенес осложнений после COVID-19.