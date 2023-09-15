Чемпионка мира из РФ обвинила МОК в унижении России

Чемпионка мира и Европы по боксу Елена Савельева назвала унизительными условия допуска российских спортсменов к международным соревнованиям. Она выступила против участия свои соотечественников на Олимпиаде-2024 в Париже под нейтральным флагом и без национального гимна.

Об этом Савельева заявила в комментарии пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". 39-летняя уроженка Тулы, которая провела всего шесть боев (5-1, 4 КО) на профессиональном ринге, пожаловалась на "обезличивание наших спортсменов".

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"Я в этой ситуации могу сказать только за себя. Я бы, конечно же, не поехала. Такое решение – из-за моего отношения к тому, что происходит в последнее время, и из-за отношения к России со стороны Международного олимпийского комитета (МОК). Для меня это принижение нашей страны и обезличивание наших спортсменов. И даже возможная победа на Играх не будет такой, какой она стала бы при других условиях. Но ситуации ведь у каждого спортсмена бывают разные", – сказала Савельева.

Ранее официальная представительница МИД РФ Мария Захарова назвала отстранение России от международных соревнований одним из проявлений "извращения с олимпийским движением", которое "сделали англосаксы и остальные натовцы". Также она заявила, что "у мира остался последний шанс на спасение мирового спорта".

Как сообщал OBOZREVATEL, помощника диктатора Владимира Путина Игоря Левитина со словами "что вы за лохи" подняли на смех после его наезда на МОК. В свою очередь, министр спорта России Олег Матыцин потребовал от МОК исключить "осуждение политики президента" Путина из условий допуска к ОИ-2024. А президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков обвинил Украину в составлении условий допуска спортсменов из РФ к международным соревнованиям и Играм-2024 в Париже.

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