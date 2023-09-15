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Чемпионка мира из РФ обвинила МОК в унижении России

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
783
Чемпионка мира из РФ обвинила МОК в унижении России

Чемпионка мира и Европы по боксу Елена Савельева назвала унизительными условия допуска российских спортсменов к международным соревнованиям. Она выступила против участия свои соотечественников на Олимпиаде-2024 в Париже под нейтральным флагом и без национального гимна.

Об этом Савельева заявила в комментарии пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". 39-летняя уроженка Тулы, которая провела всего шесть боев (5-1, 4 КО) на профессиональном ринге, пожаловалась на "обезличивание наших спортсменов".

Чемпионка мира из РФ обвинила МОК в унижении России
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"Я в этой ситуации могу сказать только за себя. Я бы, конечно же, не поехала. Такое решение – из-за моего отношения к тому, что происходит в последнее время, и из-за отношения к России со стороны Международного олимпийского комитета (МОК). Для меня это принижение нашей страны и обезличивание наших спортсменов. И даже возможная победа на Играх не будет такой, какой она стала бы при других условиях. Но ситуации ведь у каждого спортсмена бывают разные", – сказала Савельева.

Чемпионка мира из РФ обвинила МОК в унижении России
Чемпионка мира из РФ обвинила МОК в унижении России

Ранее официальная представительница МИД РФ Мария Захарова назвала отстранение России от международных соревнований одним из проявлений "извращения с олимпийским движением", которое "сделали англосаксы и остальные натовцы". Также она заявила, что "у мира остался последний шанс на спасение мирового спорта".

Чемпионка мира из РФ обвинила МОК в унижении России

Как сообщал OBOZREVATEL, помощника диктатора Владимира Путина Игоря Левитина со словами "что вы за лохи" подняли на смех после его наезда на МОК. В свою очередь, министр спорта России Олег Матыцин потребовал от МОК исключить "осуждение политики президента" Путина из условий допуска к ОИ-2024. А президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков обвинил Украину в составлении условий допуска спортсменов из РФ к международным соревнованиям и Играм-2024 в Париже. 

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