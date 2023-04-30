"Буду ворогів трощити вщент". Усик зачитал рэп в форме ВСУ. Видео
Несколько дней назад украинский чемпион WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) побывал в Нью-Йорке - поселке городского типа в Торецкой городской громаде Бахмутского района Донецкой области. Направляясь на позиции или с них, Усик вместе с бойцами 24-й отдельной механизированной бригады исполнил трек "Заповіт".
Александр, на котором была одета пиксельная форма ВСУ вместе с бронежелетом, эмоционально цитирует исполнителя Balsam.
"Але поки час ще не прийшов, поки кров в жилах тече
Свій фінал ще не знайшов, буду ворогів трощити вщент
Десь всередині немов, ніби вугілля мене пече
Часу немає для розмов, час покаже сильне плече", – декламирует боксер.
Видео, которое в TikTok разместил пользователь Омельянович за несколько дней собрало полмиллиона просмотров.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее видео с нашим непобедимым боксером на фронте выложила в Youtube 24-я ОМБр.
Отметим, что после этой поездки на Донбасс Усик получил порцию истерических воплей от россиян.
Николай Валуев сделал репост сообщения пропагандистского канала, в котором Усика обозвали фашистом и бандеровцем, а также пригрозили расправой.
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