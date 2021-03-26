Британский боксер возмутился положением Усика

Британский супертяж Диллиан Уайт (29-2, 18 КО) возмутился тем, что украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) находится намного ближе к чемпионскому бою, чем он.

Об этом 32-летний боксер заявил в интервью The Sun. Он напомнил, что на протяжении двух лет был обязательным претендентом на пояс Всемирного боксерского совета (WBC).

"Если принять во внимание, как долго я занимал первое место в рейтинге и сколько самых лучших парней я победил, я должен получить титул чемпиона до Александра Усика и Джо Джойса. Кого Усик побил в супертяжелом весе? Только Чазза Уизерспуна и Дерека Чисору, а теперь собирается драться с Джойсом. Я слишком долго ждал", – сказал Уайт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 27 марта, Диллиан Уайт проведет матч-реванш с Александром Поветкиным, которому проиграл жесточайшим нокаутом в первом бою.