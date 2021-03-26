Британський боксер обурився становищем Усика

Британський супертяж Ділліан Вайт (29-2, 18 КО) обурився тим, що українець Олександр Усик (18-0, 13 КО) перебуває набагато ближче до чемпіонського бою, ніж він.

Про це 32-річний боксер заявив в інтерв'ю The Sun. Він нагадав, що протягом двох років був обов'язковим претендентом на пояс Всесвітньої боксерської ради (WBC).

"Якщо взяти до уваги, як довго я посідав перше місце в рейтингу і скільки найкращих хлопців я переміг, я повинен отримати титул чемпіона до Олександра Усика та Джо Джойса. Кого Усик побив у суперважкій вазі? Тільки Чазза Візерспуна і Дерека Чісору, а тепер збирається битися з Джойсом. Я занадто довго чекав", – сказав Вайт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у суботу, 27 березня, Ділліан Вайт проведе матч-реванш з Олександром Повєткіним, якому програв жорстоким нокаутом у першому бою.