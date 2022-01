Боксерша показала, как выглядит ее лицо после 236 пропущенных ударов от чемпионки мира

Семикратная чемпионка мира 33-летняя Аманда Серрано победила 38-летнюю Мириам Гутьеррес единогласным решением судей, сделав не менее 236 точных ударов. Такое количество "плюх" изменило до неузнаваемости внешность испанской боксерши.

Пуэрториканка отлично начала поединок и уже в первом раунде выбросила 37 ударов. Несмотря на лавину пропущенных "выстрелов", Мириам Гутьеррес смогла выстоять все 10 раундов.

Вердикт арбитров не стал ни для кого удивлением: победа Серрано 99-91, 99-90 и 100-90.

Эти 236 ударов оставили видимые следы на лице Мириам, которую в конце встречи было трудно узнать.

Ее соперница была впечатлена смелостью испанки и поздравила ее после поединка.

I want to thank my dance partner

Miriam Gutiérrez She didn’t come to lay down. I don’t care who is in front of me I’m not coming to Play!

She just told me she weighed 160lbs today. Thanks God I worked with my girl @nisa_rodriguez5 who was about 165. God is Great. I’m Blessed! pic.twitter.com/RVED1knVzN