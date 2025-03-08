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Планирую вернуться в Украину, приобретенные навыки и опыт я смогу использовать во время восстановления. История беженки в Австралии

Татьяна Брагар
Общество
6 минут
2,1 т.
Планирую вернуться в Украину, приобретенные навыки и опыт я смогу использовать во время восстановления. История беженки в Австралии

Парикмахер с Киевщины Елена до первых взрывов 24 февраля 2022 года не верила, что начнется война, и уезжать не планировала. А когда началось полномасштабное вторжение, отправила родителей из Киевской области в Тернополь, а сама с сестрой уехала в Германию. Оттуда – во Францию, а затем оказалась в Австралии. О преимуществах и недостатках жизни в стране, приобретенном опыте и как планирует его использовать во время послевоенного восстановления Украины, Елена рассказала OBOZ.UA.

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Путь в Австралию

В первые дни полномасштабного вторжения моя двоюродная сестра попросила, чтобы я вывезла ее в Европу, у нее были билеты на самолет, но аэропорты сразу же прекратили работу. Я взяла чемодан с вещами на неделю, и мы выехали на моей старенькой машине. На самом деле я думала, что через неделю все закончится.

Очень волновалась за родителей – у мамы инвалидность, и я боялась, что в случае необходимости она даже не сможет спуститься в укрытие. Но моя клиентка (я парикмахер) предложила вывезти родителей с Киевщины в Тернополь, они согласились. Тем временем мы добрались до Берлина, я думала, что останусь там, пока ситуация не станет более понятной. Но планы менялись каждый день. Моя подруга как раз не сомневалась, что будет война, накануне уехала с детьми во Францию и уговорила меня приехать к ним на неделю. А там наш общий знакомый австралиец предложил приехать к нему.

Планирую вернуться в Украину, приобретенные навыки и опыт я смогу использовать во время восстановления. История беженки в Австралии

Он полностью все организовал – билеты, визу сделали через неделю. И представьте, я с чемоданом с зимними вещами на неделю, паспортом и 300 долларами лечу в Австралию. Когда прилетели, оказалось, что он уже даже нашел мне работу. Его подружки, пожилая лесбийская пара, дружат с владелицей салона, где я сейчас и продолжаю работать. Хотя английский у меня на момент приезда был не очень и на собеседование я ходила с подругой, которая была моим переводчиком.

Я была удивлена тем, что директор сказал, что мое знание языка не важно, а главное, что я опытная и чтобы была радушной с клиентами. Я считаю, что это было героически с их стороны – взять меня на работу. Да, у меня 20 лет опыта, но я была очень сильно растеряна, плюс процесс адаптации и постоянный стресс из-за того, что в моей стране идет война.

Меня приняли очень хорошо – первый месяц дали адаптироваться, но, в конце концов, я пришла работать, а не пить кофе. То есть я работала со всеми на равных, не было такого, что ко мне меньше записывают или больше мне времени оставляют. В Украине я арендовала место, работала как частный предприниматель, со своими клиентами. У меня был свой темп, свои правила, а тут полностью в команде, еще однажды директор подошел и сказал, что меня долго ждет следующий клиент. Глаза начали дергаться, потому что я просто не успевала за темпом, который был в салоне.

Но уровень поддержки был безумным. Когда я только приехала, первое время жила с друзьями – подружкой с двумя детьми, мы все на головах друг у друга. Надо было срочно искать жилье. И коллега из салона, австралийка, которая меня очень полюбила, ездила, а иногда и ее мама, просматривать квартиры, снимать на видео, потом присылали мне, так как я работала, и так я выбирала квартиру.

Планирую вернуться в Украину, приобретенные навыки и опыт я смогу использовать во время восстановления. История беженки в Австралии

Я была очень удивлена уровнем поддержки и эмпатии австралийцев. Некоторые клиенты, когда слышали, что я из Украины, начинали плакать еще до того, как я успевала хоть что-то сказать. Сейчас уже более спокойно реагируют, большая война длится три года, а люди по своей природе ко всему привыкают. А когда начала снимать жилье – клиенты приносили флаеры, подарочные карточки. Поэтому чувства были смешанными – и тяжело, и одновременно чувствовалась поддержка.

Мне очень повезло с районом, где я живу, и с салоном. Все знают, что в Украине уровень сервиса в бьюти-сфере высокий, в Австралии он немного ниже. Но мне удалось попасть в салон хорошего уровня: мы работаем с хорошей косметикой, к нам еженедельно приходит коуч, постоянно проходят семинары, хороший уровень клиентов.

А еще в Австралии встречаются люди со всего мира. Мне нравится, что есть соприкосновение со всем миром в одной стране. Путешествуя по Австралии, находясь внутри этой страны, путешествуешь по всему миру.

Я смогу жить в реалиях войны

У меня виза на три года. Сейчас как раз время ее переоформлять. Все знают, что получить австралийскую визу очень тяжело и долго. И все ждали, какое решение примет Австралия. Они приняли облегченную форму, буквально в три шага.

В прошлом году я ездила в Украину к родителям. У меня был первый подобный опыт, когда я не была в Украине два года. Когда приехала, думала, что Австралия – это был сон. Словно разные планеты, все разное – звуки, запахи. Австралия очень отличается от Европы и Украины. Я три недели была дома и уже думала, что вернусь в Австралию за вещами и буду в Украине. Поняла, что в реалиях войны я смогу жить, даже спала лучше с сиренами, чем в Австралии – без.

Планирую вернуться в Украину, приобретенные навыки и опыт я смогу использовать во время восстановления. История беженки в Австралии

Украина – мой дом, здесь мои родные, мои близкие, это другого уровня энергия. И другого уровня поддержка – мои друзья, которые все время оставались в Украине, настолько положительные и стойкие духом. Когда я первое время была в Австралии и мне было особенно тяжело, они поддерживали меня. Родителям звонила каждый день, они знали каждый мой шаг, как психологи были. А кто кого еще должен был поддерживать?!

Сейчас я решила, что воспользуюсь возможностью получить еще одну австралийскую визу, так как это меня ни к чему не обязывает.

Когда я приехала в Австралию, поняла, что для меня это возможность выучить язык, приобрести опыт, работая в Австралии, узнать их культуру. Я могу эти все достижения привезти в Украину. Я вижу, что могу использовать это время для того, чтобы узнать новое, изучить новое и быть полезной потом, когда вернусь.

И знаете, есть такое выражение – мы не выбираем времена, в которые мы живем, но мы выбираем, как жить во времена, которые выбрали нас. И главное – нужно пытаться фокусироваться на хороших сторонах того, что происходит.

Австралия – очень контрастная страна

Наряду с этим я много и тяжело работаю. Живу в Сиднее, а это очень дорогой город. Чтобы обеспечивать жизнь себе тут и иметь возможность помогать родителям в Украине, нужно много работать. А ресурса работать, когда ты изнурен, не всегда хватает. Но я считаю, что это все опыт, это все закалка, и сейчас гораздо легче, чем было в первый год, тогда для меня вообще все было как в тумане. Я работала, ездила на английский язык, вспоминаю, стояла на остановке и словно в полусознании была. Сейчас уже адаптировалась, чувствую себя намного легче.

Австралия – невероятно хорошая страна. Здесь очень красивая природа. Но здесь все контрастно. Украина очень мягкая по сравнению с Австралией. Здесь если солнце – то палит нещадно, очень агрессивное из-за того, что без озонового покрытия, а если дождь – то он как шторм, птички кричат как обезьяны. Нежного ничего нет.

Планирую вернуться в Украину, приобретенные навыки и опыт я смогу использовать во время восстановления. История беженки в Австралии

Относительно архитектуры – здесь большой микс. Такое впечатление, что ты и в Америке, и в Лондоне. Также здесь много азиатов, когда находишься в Чайна-тауне, такое впечатление, что ты где-нибудь в Китае или в Японии.

Здесь очень тепло, это страна шлепанцев и шортов. А после того, как я съездила в Украину, еще больше начала ценить нашу давнюю культуру, так как Австралия молодая страна и здесь такого нет. Каждый, кто приезжал сюда, вносил каплю своей культуры. Поэтому такой четкой полосы, какой-то черты, которая бы отличала, нет. Ну и австралийцы очень нечистоплотны, могут ходить в помятых футболках с пятнами, и это будет нормально. Такой эстетики, как в Украине, они не придерживаются – это нам важно, из какой чашки пить кофе. Ну и, конечно же, мы очень разбалованы сервисом в тех же кафе.

Я, когда приехала в Украину, подумала – какие у нас красивые, эстетичные люди, наверное, эстеты. Я имею в виду, что в сравнении с Австралией. То есть здесь все просто. Они не напрягаются. Для них главное, чтобы все было удобно. Здесь очень расслабленный образ жизни.

Планирую вернуться в Украину, приобретенные навыки и опыт я смогу использовать во время восстановления. История беженки в Австралии

Мне нравится, для меня комфортен менталитет австралийцев. Они очень друг друга поддерживают. Я планирую возвратиться в Украину. Но после начала войны у меня поменялась философия. У каждого из нас был какой-то план жизни. И война учит тому, что все может измениться...