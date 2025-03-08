Планирую вернуться в Украину, приобретенные навыки и опыт я смогу использовать во время восстановления. История беженки в Австралии

Парикмахер с Киевщины Елена до первых взрывов 24 февраля 2022 года не верила, что начнется война, и уезжать не планировала. А когда началось полномасштабное вторжение, отправила родителей из Киевской области в Тернополь, а сама с сестрой уехала в Германию. Оттуда – во Францию, а затем оказалась в Австралии. О преимуществах и недостатках жизни в стране, приобретенном опыте и как планирует его использовать во время послевоенного восстановления Украины, Елена рассказала OBOZ.UA.

Видео дня

Путь в Австралию

В первые дни полномасштабного вторжения моя двоюродная сестра попросила, чтобы я вывезла ее в Европу, у нее были билеты на самолет, но аэропорты сразу же прекратили работу. Я взяла чемодан с вещами на неделю, и мы выехали на моей старенькой машине. На самом деле я думала, что через неделю все закончится.

Очень волновалась за родителей – у мамы инвалидность, и я боялась, что в случае необходимости она даже не сможет спуститься в укрытие. Но моя клиентка (я парикмахер) предложила вывезти родителей с Киевщины в Тернополь, они согласились. Тем временем мы добрались до Берлина, я думала, что останусь там, пока ситуация не станет более понятной. Но планы менялись каждый день. Моя подруга как раз не сомневалась, что будет война, накануне уехала с детьми во Францию и уговорила меня приехать к ним на неделю. А там наш общий знакомый австралиец предложил приехать к нему.

Он полностью все организовал – билеты, визу сделали через неделю. И представьте, я с чемоданом с зимними вещами на неделю, паспортом и 300 долларами лечу в Австралию. Когда прилетели, оказалось, что он уже даже нашел мне работу. Его подружки, пожилая лесбийская пара, дружат с владелицей салона, где я сейчас и продолжаю работать. Хотя английский у меня на момент приезда был не очень и на собеседование я ходила с подругой, которая была моим переводчиком.

Я была удивлена тем, что директор сказал, что мое знание языка не важно, а главное, что я опытная и чтобы была радушной с клиентами. Я считаю, что это было героически с их стороны – взять меня на работу. Да, у меня 20 лет опыта, но я была очень сильно растеряна, плюс процесс адаптации и постоянный стресс из-за того, что в моей стране идет война.

Меня приняли очень хорошо – первый месяц дали адаптироваться, но, в конце концов, я пришла работать, а не пить кофе. То есть я работала со всеми на равных, не было такого, что ко мне меньше записывают или больше мне времени оставляют. В Украине я арендовала место, работала как частный предприниматель, со своими клиентами. У меня был свой темп, свои правила, а тут полностью в команде, еще однажды директор подошел и сказал, что меня долго ждет следующий клиент. Глаза начали дергаться, потому что я просто не успевала за темпом, который был в салоне.

Но уровень поддержки был безумным. Когда я только приехала, первое время жила с друзьями – подружкой с двумя детьми, мы все на головах друг у друга. Надо было срочно искать жилье. И коллега из салона, австралийка, которая меня очень полюбила, ездила, а иногда и ее мама, просматривать квартиры, снимать на видео, потом присылали мне, так как я работала, и так я выбирала квартиру.

Я была очень удивлена уровнем поддержки и эмпатии австралийцев. Некоторые клиенты, когда слышали, что я из Украины, начинали плакать еще до того, как я успевала хоть что-то сказать. Сейчас уже более спокойно реагируют, большая война длится три года, а люди по своей природе ко всему привыкают. А когда начала снимать жилье – клиенты приносили флаеры, подарочные карточки. Поэтому чувства были смешанными – и тяжело, и одновременно чувствовалась поддержка.

Мне очень повезло с районом, где я живу, и с салоном. Все знают, что в Украине уровень сервиса в бьюти-сфере высокий, в Австралии он немного ниже. Но мне удалось попасть в салон хорошего уровня: мы работаем с хорошей косметикой, к нам еженедельно приходит коуч, постоянно проходят семинары, хороший уровень клиентов.

А еще в Австралии встречаются люди со всего мира. Мне нравится, что есть соприкосновение со всем миром в одной стране. Путешествуя по Австралии, находясь внутри этой страны, путешествуешь по всему миру.

Я смогу жить в реалиях войны

У меня виза на три года. Сейчас как раз время ее переоформлять. Все знают, что получить австралийскую визу очень тяжело и долго. И все ждали, какое решение примет Австралия. Они приняли облегченную форму, буквально в три шага.

В прошлом году я ездила в Украину к родителям. У меня был первый подобный опыт, когда я не была в Украине два года. Когда приехала, думала, что Австралия – это был сон. Словно разные планеты, все разное – звуки, запахи. Австралия очень отличается от Европы и Украины. Я три недели была дома и уже думала, что вернусь в Австралию за вещами и буду в Украине. Поняла, что в реалиях войны я смогу жить, даже спала лучше с сиренами, чем в Австралии – без.

Украина – мой дом, здесь мои родные, мои близкие, это другого уровня энергия. И другого уровня поддержка – мои друзья, которые все время оставались в Украине, настолько положительные и стойкие духом. Когда я первое время была в Австралии и мне было особенно тяжело, они поддерживали меня. Родителям звонила каждый день, они знали каждый мой шаг, как психологи были. А кто кого еще должен был поддерживать?!

Сейчас я решила, что воспользуюсь возможностью получить еще одну австралийскую визу, так как это меня ни к чему не обязывает.

Когда я приехала в Австралию, поняла, что для меня это возможность выучить язык, приобрести опыт, работая в Австралии, узнать их культуру. Я могу эти все достижения привезти в Украину. Я вижу, что могу использовать это время для того, чтобы узнать новое, изучить новое и быть полезной потом, когда вернусь.

И знаете, есть такое выражение – мы не выбираем времена, в которые мы живем, но мы выбираем, как жить во времена, которые выбрали нас. И главное – нужно пытаться фокусироваться на хороших сторонах того, что происходит.

Австралия – очень контрастная страна

Наряду с этим я много и тяжело работаю. Живу в Сиднее, а это очень дорогой город. Чтобы обеспечивать жизнь себе тут и иметь возможность помогать родителям в Украине, нужно много работать. А ресурса работать, когда ты изнурен, не всегда хватает. Но я считаю, что это все опыт, это все закалка, и сейчас гораздо легче, чем было в первый год, тогда для меня вообще все было как в тумане. Я работала, ездила на английский язык, вспоминаю, стояла на остановке и словно в полусознании была. Сейчас уже адаптировалась, чувствую себя намного легче.

Австралия – невероятно хорошая страна. Здесь очень красивая природа. Но здесь все контрастно. Украина очень мягкая по сравнению с Австралией. Здесь если солнце – то палит нещадно, очень агрессивное из-за того, что без озонового покрытия, а если дождь – то он как шторм, птички кричат как обезьяны. Нежного ничего нет.

Относительно архитектуры – здесь большой микс. Такое впечатление, что ты и в Америке, и в Лондоне. Также здесь много азиатов, когда находишься в Чайна-тауне, такое впечатление, что ты где-нибудь в Китае или в Японии.

Здесь очень тепло, это страна шлепанцев и шортов. А после того, как я съездила в Украину, еще больше начала ценить нашу давнюю культуру, так как Австралия молодая страна и здесь такого нет. Каждый, кто приезжал сюда, вносил каплю своей культуры. Поэтому такой четкой полосы, какой-то черты, которая бы отличала, нет. Ну и австралийцы очень нечистоплотны, могут ходить в помятых футболках с пятнами, и это будет нормально. Такой эстетики, как в Украине, они не придерживаются – это нам важно, из какой чашки пить кофе. Ну и, конечно же, мы очень разбалованы сервисом в тех же кафе.

Я, когда приехала в Украину, подумала – какие у нас красивые, эстетичные люди, наверное, эстеты. Я имею в виду, что в сравнении с Австралией. То есть здесь все просто. Они не напрягаются. Для них главное, чтобы все было удобно. Здесь очень расслабленный образ жизни.

Мне нравится, для меня комфортен менталитет австралийцев. Они очень друг друга поддерживают. Я планирую возвратиться в Украину. Но после начала войны у меня поменялась философия. У каждого из нас был какой-то план жизни. И война учит тому, что все может измениться...