Бой знаменитого украинского боксера завершился с необычным результатом

Известный украинский боксер Вячеслав Шабранский (21-2-1, 17 КО) вернулся в ринг после двухлетнего перерыва. Его поединок против мексиканца Рикардо Адриан Луны (23-8-2, 15 КО) состоялся на шоу Roy Englebrecht Promotions в Коста-Месе, штат Калифорния, США и завершился вничью. Для 34-летнего украинца подобный результат стал первым в карьере.

"Спасибо, что подготовили меня за такой короткий срок. У нас есть ничья. В следующий раз мы получим победу", – написал Шабранский у себя в Instagram.

Шабранский родом из Житомира. Последнее время проживает в Лос-Анджелесе, Калифорния.

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Последний раз дрался в сентябре 2019 года, выиграв дисквалификацией над своим бывшим претендентом на титул Феликсом Валерой. Это было второй победой подряд после поражения нокаутом от Сергея Ковалева в ноябре 2017 года.